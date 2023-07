V Plzni se utrhla lanovka na dětském hřišti. Holčička, která v ní seděla, skončila v nemocnici

Na dětském hřišti v Plzni-Skvrňanech se v neděli odpoledne s holčičkou utrhla lanovka. Děvče převezla sanitka s podezřením na otřes mozku na chirurgii fakultní nemocnice. Událost se stala na hřišti ve vnitrobloku ulice Karla Steinera. Plzeň 20:51 24. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Holčičku odvezla sanitka do nemocnice s podezřením na otřes mozku (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Herní prvek tam byl po generální opravě instalován koncem letošního května, na konci června prošel technickou kontrolou, která neodhalila poškození nebo nedostatky, řekl starosta obvodu David Procházka (ANO). Případ šetří policie, strážníci a městský obvod Plzeň 3.

„Celé hřiště prochází také pravidelnou vizuální kontrolou, která se koná každý týden. Incident ve spolupráci s Policií ČR i městskou policií intenzivně řešíme a poskytujeme veškeré informace a dokumenty,“ uvedl Procházka. V lokalitě se podle starosty pracovníci obvodu pravidelně setkávají s poškozováním herních prvků vandaly a opilci.

Lanovka je teď nekompletní a nefunkční. „S opravou vyčkáme do ukončení vyšetřování policie, poté se budeme řídit doporučením nezávislého technika. Toho jsme ihned poté, co nám to bylo povoleno ze strany vyšetřujících orgánů, na místo vyslali,“ uvedl.

Procházka považuje za nešťastné, že se obvod jako provozovatel dětského hřiště o události dozvěděl až ze sociálních sítí. Vedení obvodu se podle starosty snaží rodinu zraněného děvčete kontaktovat a situaci řešit.

Třetí městský obvod, největší v Plzni, provozuje podle jeho mluvčí Michaely Adámkové přes 90 dětských hřišť a zranění na nich jsou ojedinělá.

„Ať už nehodu způsobilo cokoliv, trváme na jejím řádném vyšetření nejen z důvodu případného nalezení a potrestání viníka, ale i kvůli případným úpravám technologií a pravidel tak, aby k podobné situaci již nemohlo dojít,“ dodal Procházka.