Na Dny NATO dorazilo sto tisíc lidí. ‚Zájem je pro nás důležitou zpětnou vazbou,‘ říká hlavní organizátor
V Mošnově u Ostravy pokračují Dny NATO – největší bezpečnostní přehlídka v Evropě. V sobotu podle odhadů policie přišlo až sto tisíc lidí. Nedělní program zahájilo vystoupením britského vojenského parašutistického týmu. Návštěvníci se můžou těšit i na ukázky pozemních zásahů. „Zájem je vysoký. Vidět včera plný areál, bylo pro nás velkým potěšením,“ říká hlavní organizátor akce Zbyněk Pavlačík.
Vy jste loni celou akci museli zrušit kvůli záplavám, ale letos vám naopak počasí přeje. Přilákalo to výjimečně hezké počasí, tento víkend, víc návštěvníků, než jste čekali?
Tak nás velmi těší, že včerejší návštěvnost byla opravdu vysoká. Tuto akci od prvního ročníku děláme vždy pro návštěvníky a v podstatě jejich zájem je pro nás tou nejdůležitější zpětnou vazbou. Vidět včera plný areál, bylo pro nás velkým potěšením.
Těch sto tisíc návštěvníků je odhad policie. Jak vlastně oficiálně počítáte návštěvníky?
Vždy vycházíme z oficiálních odhadů policie, která na to má metodiku. Když jsem tím zcela zaplněným areálem několikrát procházel, tak ti návštěvníci u nás vlastně rotují. Nejsou tady od rána až do pozdního odpoledne. Ten zájem je velký.
Co nejvíce diváky láká?
Jakkoliv tím největším tahákem jsou zde letecké ukázky, tak mě velice příjemně překvapilo, že jsem viděl v obležení i prezentace všech dalších našich účastníků – ať už to jsou hasiči, celníci, vězeňská služba, policie a samozřejmě armáda. Takže je zájem úplně o všechno – a to je jeden z těch pilířů, který dělá naši akci dlouholetě unikátní, že je zde možno v jeden čas a na jednom místě, vidět si maximum toho, co Česká republika má pro zajištění naší bezpečnosti k dispozici.
Zbyněk Pavlačík
Zbyněk Pavlačík je předsedou sdružení Jagello 2000, které spoluzakládal v roce 1999. Současně je členem pracovní skupiny pro Kontaktní ambasádu NATO v Bělehradě. Do založení sdružení Jagello 2000 působil od roku 1992 jako novinář (Česká televize, TV NOVA, Mladý Svět, MF DNES). Jagello 2000 zajišťovalo doprovodné programy pro pražský summit NATO v roce 2002, od roku 2003 provozuje chod pražského Informačního centra NATO v Praze a také internetové stránky o bezpečnostní problematice natoaktual.cz. Největším projektem sdružení jsou Dny NATO v Ostravě.
Partnerskou zemí je letos Itálie. Co si připravila?
Italové se k letošním partnerství postavili velmi čelem, protože se účastní hned čtyři její složky ozbrojených sil. Vedle letectva jsou to jejich speciální síly a pak jsou to pozemní síly – myslím, že vůbec poprvé přivezli do České republiky na akci tohoto typu svou pozemní techniku. A potom jedna z nejvíce raritních ukázek je ukázka jejich palubního letounu Harrier, který přiletěl rovnou z jejich letadlové lodi. Tento letoun se účastní obdobných akcí v zahraničí jen velmi zřídka. Během úplných deseti let Itálii opustil jenom jednou, a to do Británie na top akci v celé Evropě. Vidět Harrier italského námořnictva při letecké ukázce je opravdu něco evropsky výjimečného. A mělo to včera u návštěvníků adekvátní ohlas.
Upřímně řečeno, nedokážu si úplně představit, jak dostáváte všechnu tu techniku na mošnovské letiště. Musí to obsluhovat velké množství lidí. Do toho příjezd desítek tisíc diváků... Co je na organizaci Dnů NATO nejtěžší?
Na tom je nejsložitější udržet tu komplexnost chodu, protože do zapojení zde na místě je zapojeno přibližně dva tisíce lidí a celá řada dalších subjektů. Vedle ostravského letiště, které je civilní a zůstává samozřejmě ve standardním provozu, jde dále o příjezd účastníků – zabezpečení i té logistiky. Důležité je, aby zde bylo samozřejmě i občerstvení, pořadatelská služba, sanita... To všechno zkoordinovat a držet v chodu je náročné, ale tak snad se nám to nedaří úplně špatně.
A co byste poradil lidem, kteří se na mošnovské letiště chystají dnes?
Ti, kteří zvažují dorazit z nějaké větší vzdálenosti, tak jim bohužel nemůžeme garantovat, že dorazí tak, jak mají představu, protože v České republice se konají dvě velké akce tohoto typu – druhou je brněnská MotoGP. A tam je rozdíl v tom, že Masarykův okruh byl přímo konstruován, projektován a budován pro velkou hromadnou akci, kdežto areál mošnovského letiště nikoliv.
Takže my se zde musíme vypořádávat s okolní infrastrukturou, každoročně se u takto velké akce dělají zácpy. Takže to je něco, čemu se bohužel nedá předejít. Byl jsem i na velmi významné akci v americké Kalifornii, kde nedaleko od základny byla dokonce čtyřproudová dálnice v každém směru, a i přesto se ty zácpy tvořily. Nás to samozřejmě mrzí, ale na tohle je potřeba se připravit – všechny komunikace mají jenom omezenou propustnost.