Na hlavní trati u Břeclavi se srazil mezistátní rychlík s autem.Vlaky nabírají zpoždění

Na hlavní trati mezi Břeclaví a Lanžhotem nejezdí vlaky. Podle mluvčího SŽDC Marka Illiaše se tam před devátou hodinou srazil mezistátní rychlík s autem. Nehoda se stala na trati číslo 250, na železničním přejezdu. Podle Českých drah budou vlaky na trati mezi Brnem a Bratislavou nabírat až dvouhodinové zpoždění. Podle záchranářů nebyl při nehodě nikdo zraněn. Břeclav 22:04 28. 12. 2017 (Aktualizováno: 22:24 28. 12. 2017) Vlak (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek

Škoda by se mohla pohybovat kolem 100 000 korun. Uvedl to mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Podle webu Českých drah potrvá omezení dopravy zhruba do půlnoci. Nehoda se stala kolem 21:00.

„Došlo ke střetnutí rychlíku jedoucího z Prahy do Bratislavy s osobním autem na přejezdu zabezpečeném světelnou signalizací a závorami," řekl Drápal.

Omezení dopravy se dotklo i dvou vlaků EuroCity. Cestující objedou místo nehody náhradními autobusy, zpoždění České dráhy podle svých internetových stránek očekávají až dvě hodiny.