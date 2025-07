Na hradě Hartenberg chtějí obnovit zaniklou kašnu, archeologové hledají její přesnou polohu

Na hradě Hartenberg na Sokolovsku probíhá archeologický výzkum, jehož cílem je určit přesnou polohu historické kašny, která zanikla po požáru v 80. letech minulého století. Majitel hradu chce kašnu nechat znovu postavit, nejprve však musí vyřešit technické detaily a zajistit financování. Karlovy Vary 9:07 19. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Archeologické práce na hradě Hartenberg | Foto: Václav Malý | Zdroj: Český rozhlas

Na nádvoří hradu Hartenberg vykopávají archeologové s pomocí brigádníků a sondy a odhalují pozůstatky potrubí, které kdysi vedlo ke kašně. Archeolog Jan Tajera z karlovarského muzea potvrdil, že nalezené kameninové trubky byly součástí původní infrastruktury.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Reportáž o kašně na hradě Hartenberg připravil Václav Malý

Podle historických fotografií měla kašna stát přibližně uprostřed nádvoří a vedla k ní kanalizace, jejíž části archeologové čistí pro případnou dokumentaci. Žulové fragmenty, které byly součástí historické kašny, jsou uloženy nedaleko původní instalace a čekají na restaurátorské práce.

Pozůstatky kašny byly v minulosti přepraveny do muzea v Nejdku, odkud se je nyní podařilo získat zpět. Obnova kašny bude podle majitele hradu Bedřicha Loose finančně náročná a potrvá několik let. Poté by se kašna mohla opět stát dominantou hradního nádvoří.

Fotogalerie (5)