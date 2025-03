Výborný: Na hranicích se Slovenskem mohou být otevřené jen čtyři přechody. Slintavka se dále šíří

O půlnoci má být kvůli riziku šíření slintavky a kulhavky omezena doprava na česko-slovenských hranicích na čtyři přechody s povinnými dezinfekčními rohožemi pro nákladní vozidla. Radiožurnálu to ve středu řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) při příchodu na jednání vlády, která se věcí bude zabývat. Situace se podle ministra začíná výrazně zhoršovat. Nové ohnisko přibylo na pomezí Slovenska a Maďarska. Aktualizováno Praha 11:13 26. 3. 2025 (Aktualizováno: 11:21 26. 3. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: René Volfík

„Pokud se ohnisko potvrdí, je tam 3000 kusů dojného skotu, takže další obrovské místo nákazy,“ uvedl Výborný. Vláda bude podle něho reagovat mimořádným veterinárním opatřením s účinností od dnešní půlnoci. Dezinfekční rohože mají sloužit pro nákladní vozidla. Jde o jedno z chystaných opatření. S veterinární správou a experty jedná ministerstvo o dalších.

Slovensko v úterý potvrdilo čtvrté ohnisko. O dalším byl Výborný informován krátce před zahájením dnešní schůze kabinetu.

Slintavka a kulhavka je jednou z nejnakažlivějších infekčních chorob. Virus slintavky a kulhavky se vylučuje slinami, močí, trusem a mlékem. Přenáší se kontaktem s nemocnými zvířaty, vzduchem i na povrchu člověka, nástrojů či dopravních prostředků.

Česko má podle dřívějšího vyjádření ministra připravené krizové scénáře. V úterý Výborný řekl, že požádal ředitele Státní veterinární správy Zbyňka Semeráda o to, aby mu předložil aktualizované pohotovostní scénáře pro případ, že se nákaza dostane do Česka.

Pokud by nákaza byla zavlečena do ČR, nejprve by podle veterinární správy bylo v zasaženém chovu vyhlášené ohnisko a všechna zvířata vnímavá k nemoci by musela být tam neprodleně utracena. Následně by veterinární správa okolo ohniska vymezila takzvaná uzavřená pásma a v nich přijala mimořádná veterinární opatření, spočívající zejména v omezení přesouvání zvířat nebo důsledných kontrolách chovů, včetně odběrů vzorků.

Jedním z dalších možných opatření při šíření nákazy je například vytvoření takzvaného dezinfekčního rámu pro vozidla vjíždějící na farmu nebo pro obyvatele, kteří se pohybují v blízkosti nákazy.

Česká veterinární správa kvůli výskytu nákazy na Slovensku už dříve zakázala dovoz zvířat i dalších živočišných produktů ze Slovenska a Maďarska. Nařízení kontrolují na hranicích i ve vnitrozemí ČR veterinární správa, policisté a celníci. Nejvíce kontrol zatím inspektoři uskutečnili na hraničním přechodu Lanžhot.

V Česku byla naposledy slintavka a kulhavka zjištěna v roce 1975. Mezi typické příznaky nákazy patří horečka, snížená produkce mléka, nechutenství či deprese. Následně se u zvířat vyskytují puchýře naplněné tekutinou, které praskají a vytvářejí se z nich otevřené léze.