Na hranicích u Lanžhota frézují vozovku pro vany s dezinfekcí. Kamiony skrz ně pojedou kvůli slintavce

U hraničního přechodu Česka se Slovenskem na dálnici D2 vznikají dvě dezinfekční vany pro kamiony. Jde o další opatření proti zavlečení slintavky a kulhavky do Česka. Kvůli jámám s roztokem, které budou hluboké několik centimetrů, musí silničáři v prostorách bývalé celnice odfrézovat část vozovky. Video Lanžhot 13:20 4. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na hranicích u Lanžhota frézují vozovku pro vany s dezinfekcí | Foto: Vlasta Gajdošíková | Zdroj: Český rozhlas

Přes dezinfekční vany budou na hranicích u Lanžhota projíždět všechna vozidla nad 3,5 tuny. Dezinfekční jámy jsou přímo v prostoru bývalé celnice, kam už teď policie svádí všechny kamiony, aby projely přes desinfekční rohože.

Vany mají být účinnější než zmíněné rohože. Jedna bude hluboká asi 20 centimetrů, druhá bude hlubší, aby do ní mohli hasiči nainstalovat také rám na oplach celého auta.

Vnitřek obou van bude třeba vyložit nepropustným materiálem, který zabrání vsakování dezinfekčního roztoku do okolí.

Silničáři v prostoru bývalé celnice na hranicích se Slovenskem u Lanžhota začali frézovat dvě desinfekční vany. Musí přes ně projet všechna nákladní auta, aby se omezilo riziko zavlečení slintavky a kulhavky do ČR.

Hraniční přechod Břeclav-Brodské na D2 u Lanžhota je v tuto chvíli jediný na jižní Moravě, kudy od půlnoci mohou veškerá nákladní auta nad 3,5 tuny převážející zvířata, živočišné výrobky a krmiva.

Kolona ze Slovenska před Lanžhotem je pro kamiony asi na hodinu. Situace se zhoršila poté, co pro ně začalo platit nařízení překračovat hranice se Slovenskem jen na pěti vybraných přechodech.

Podobné vany by mohly vzniknout i na dalších hraničních přechodech, například v Mostech u Jablunkova v Moravskoslezském kraji.

„Na ostatních čtyřech hraničních přechodech ve spolupráci s hasiči to zatím budou mobilní dezinfekční zařízení. Tam, kde by to bylo ještě možné udělat, bychom případně budovali právě takovou vanu, která už ale znamená zásah do obrusného krytu vozovky,“ nastínil další postup ministr dopravy Martin Kupka z ODS.

Na hraničním přechodu se Slovenskem u Lanžhota začali silničáři frézovat dvě desinfekční vany pro nákladní auta.Mají zamezit zavlečení nákazy slintavky a kulhavky. Hotovou bude za pár hodin, pak tudy musí projet všechna vozidla nad 3,5 t.

Ovce bez stříhání

Farmáři v blízkosti hranic se Slovenskem mezitím dělají maximum pro to, aby se k nim slintavka a kulhavka nedostaly. Menší chovatelé koz a ovcí mají obavy z toho, že ve skladech dojde dezinfekce a také z toho, že opatření vyhlášená státem nemusí stačit.

Doprava ze Slovenska Kvůli riziku zavlečení slintavky a kulhavky musí všechna vozidla nad 3,5 tuny ze Slovenska vjíždět do Česka pouze přes pět vybraných hraničních přechodů. Jsou to Mosty u Jablunkova, Bílá-Bumbálka, Starý Hrozenkov, Břeclav na dálnici D2 u Lanžhota a Hodonín. Přepravci, kteří vezou nebo jsou určeni pro transport zvířat, živočišných produktů či krmiv, mohou použít pouze první čtyři jmenované hraniční přechody na česko-slovenské hranici. Přechod Hodonín slouží pro přepravu veškerého ostatního zboží.

„Koupila jsem nehašené vápno, které používáme při průjezdu traktorem do dvora,“ popisuje Dominika Sáblová, majitelka farmy Zerlina v Hážovicích nedaleko Rožnova pod Radhoštěm.

Tento týden nakoupila 300 kilogramů nehašeného vápna, aby vytvořila pásy, přes které zemědělské stroje vjíždí do dvora farmy. Zatímco běžně zve na farmu rodiny s dětmi, teď do stájí nikdo nesmí.

„Citlivá zvířata na slintavku a kulhavku, jako jsou ovce, kozy a krávy, jsou úplně odříznutá od civilizace. Ale volně přístupná jsou morčata, králíci, poníci, kteří nejsou tak citliví,“ vysvětluje.

Na farmě má teď 40 dojných koz a 30 mladých koziček, které jsou březí. Nejvíce se obává, že bude mít nedostatek nehašeného vápna. „Jsme malý stateček, ale jsou velké kolchozy, které mají spotřebu nehašeného vápna mnohem větší. A pak záleží, jak zareaguje obchod, dovozci a kdo dřív co skoupí,“ podotýká.

Ovce na beskydských pastvinách jsou kvůli slintavce a kulhavce bez kadeřníků. Majitelé stád ovcí a koz omezili na minimum počet lidí, kteří ke zvířatům můžou. A právě střihači tak ke zvířatům zatím nesmí.

Z kozí farmy je to přes kopec do farmy Českého svazu ochránců přírody Salamandr, kterému pomáhá spásat louky stádo ovcí valašek. Ty už mají po zimě neskutečně dlouhou vlnu.

Zatímco v minulých letech by je začátkem dubna pracovníci ostříhali. Kvůli hrozící nákaze je střih zakázaný. „Pokud přijdou velká tepla jako v loňském roce, tak to nebude úplně dobré,“ obává se chovatel Martin Konupka.

Farmáři a zemědělci dělají, co můžou. Podle předsedy Zemědělského svazu Zlínského kraje Martina Moulise to ale nemusí stačit a opatření proti šíření nákazy na hranicích se Slovenskem by se podle něj měla ještě zpřísnit.

„Za mě by bylo nutné dezinfikovat všechna vozidla, ať osobní nebo nákladní, omezit počet hraničních přechodů, malé přechody zavřít, jako to udělalo Rakousko s Maďarskem a se Slovenskem, zavřelo všechny malé přechody. Všichni musí jet po velkých přechodech a všude se dezinfikují všechna auta. To, co dělá náš stát, se mi zdá málo,“ kritizuje opatření.

O slintavce

Slintavka a kulhavka je vysoce infekční onemocnění sudokopytníků, které se rozšířilo na několika místech Maďarska a Slovenska.

Virus se vylučuje slinami, močí, trusem a mlékem. Přenáší se kontaktem s nemocnými zvířaty, vzduchem i na povrchu člověka, nástrojů či dopravních prostředků. V případě potvrzení nákazy v chovu jej bývá nutné celý vybít.

V Česku byla nákaza naposledy zjištěna v roce 1975. Riziko přenosu na člověka je velmi nízké až zanedbatelné.