Na internetu lze dohledat majetková přiznání politiků. Úřady ale nestihly vložit jména všech funkcionářů

V internetovém registru se začínají objevovat majetková přiznání politiků, úředníků a dalších veřejných funkcionářů – k pátku jich tam bylo 2500. Uvedlo to ministerstvo spravedlnosti. V samotné databázi je v tuto chvíli zhruba 32 tisíc jmen. Stát přitom odhadoval, že jich bude o tři tisícovky víc. Některé úřady však nestihly údaje včas vložit do systému. Doporučujeme Praha 13:30 7. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Registr by už na internetu měl být zaplněný | Foto: CC0 Public domain, Fotobanka Pixabay

Podle Svazu měst a obcí za to můžou i technické problémy registru. Ty připouští i ministerstvo spravedlnosti. Problémy s vkládáním jmen do registru měli mimo jiné ve Velkém Oseku na Kolínsku.

„Někdy bývá příčinou chybné přístupy a selhávání toho softwaru. V jednu chvíli tam ani nebyla možnost ani ty údaje opravovat. V nějakém poměrně krátkém období se tam všichni snaží nalogovat, takže odezva toho systému není logicky taková, jak by bylo potřeba. V průběhu října tam ty údaje doplní,“ tvrdí nezávislý starosta a výkonný ředitel Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal ve vysílání Radiožurnálu.

Svaz odhaduje, že do registru zatím nevložilo jména starostů, radních nebo třeba tajemníků několik desítek obcí a měst. Databázi spravuje ministerstvo spravedlnosti. To uvedlo, že systém měl hlavně po svém spuštění technické problémy, které způsobil velký počet návštěvníků. Nedostatky řeší s dodavatelem, který je průběžně odstraňuje. Původně stát odhadoval, že politiků a dalších funkcionářů bude v Česku zhruba 35 tisíc. Zatím jich ale úřady vložily do rejstříku asi o tři tisícovky méně.

To číslo zatím konečné není. V systému chybí například někteří zastupitelé. "Co se týče sankcí, tak má ministerstvo například možnost zveřejnit neplnění povinností. Předpokládáme, že bude spolupracovat veřejnost. Pokud bude vědět, že někdo je veřejným funkcionářem a není zapsaný, tak na to může i upozornit,“ dodává mluvčí resortu Tereza Schejbalová.

Pohled do peněženek ministrů: projděte si majetková přiznání členů Sobotkovy vlády Číst článek

Žádné finanční postihy za opožděný zápis úřadům nehrozí. Některé se už předem ministerstvu ozvaly, že potřebují víc času. V registru už se objevila taky jména víc než 3000 tuzemských soudců. Jejich majetková přiznání tam ale nebudou. Shromažďovat je bude Nejvyšší soud a budou neveřejná. Zatím dokumenty dodali dva soudci.

„Jsou to například orgány příslušné k projednání přestupku. Soudy a orgány činné v trestním řízení nebo zpravodajské služby České republiky. Nahlížet do registru může samozřejmě taky samotný evidenční orgán, to znamená Nejvyšší soud,“ popisuje mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček, kdo může nahlédnout do jinak tajných příznání soudců.

Politici, státní zástupci i úředníci. Majetkové přiznání podá na podzim na 35 tisíc lidí Číst článek

V registru spravovaném ministerstvem bylo k pátku 2500 oznámení. Čas na podání takzvaného vstupního přiznání mají veřejní funkcionáři od října do konce listopadu. Za pozdě dodané, chybné nebo třeba nepravdivé oznámení hrozí pokuta až 50 tisíc korun.

Rozhodovat o ní ale budou i nadále úředníci v místě bydliště funkcionáře. Registr majetkových přiznání prosadila současná vláda a má podle ní zlepšit veřejnou i úřední kontrolu politiků a dalších funkcionářů. Novinkou je právě takzvané vstupní oznámení, které by mělo zmapovat, s čím lidé do funkce přicházejí.