Na Javorníku u Liberce testovali před zahájením letního provozu lanovku. Jako zátěž použili sudy

Maximální nosnost 13 tun, rychlost 2 metry za sekundu. To jsou základní údaje čtyřsedačkové lanovky v areálu Obří sud na Javorníku u Liberce. Po půlroční odstávce se chystá její letní provoz. Nejde to ale bez povinného zátěžového testu a kontroly brzd. Sedačky místo lidí obsadily pivní sudy. Liberec 21:51 22. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zátěžový test a kontrola brzd lanovky na Javorníku u Liberce | Foto: Jana Pavlíčková | Zdroj: Český rozhlas

Ty slouží jako nezbytná zátěž pro kontrolu brzdového systému lanovky před jejím spuštěním. Test simuluje různé stupně zatížení - od maximálního po jízdu bez zatížení. Bez kontroly brzd by areál nemohl na lanovku nikoho pustit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lanovka na Javorníku prošla zátěžovým testem, místo lidí vozila sudy

Provozovatelé lanovky tak při testu museli obsadit každou sedačku lanovky. Sudy ale naplnili jen vodou, ale protože jich bylo 140, trvalo jim to mnoho hodin. „Lanovka by měla být naložená kolem 13 tun. Když se zkouší směrem nahoru, tak by měly být všechny sedačky naplněny, a když se zkouší směrem dolů, tak 50 procent. Takový zátěžový test by se měl dělat každý rok,“ uvedl Jakub Fořt, marketingový ředitel areálu Obří sud na Javorníku.

„Tady máme formulář brzdových zkoušek. Tam my musíme zapsat všechny naměřené hodnoty. Musíme ho mít k nahlédnutí, kdyby přišla jakákoliv kontrola, abychom dokázali, že jsme ty zkoušky dělali,“ doplnil Ivan Hammer, vedoucí provozu areálu na Javorníku.

Podle něj se jim zatím v areálu nestalo, že by museli třeba sundávat turisty ze zaseklé lanovky. „Ale může se stát, že se hodně prověsí lano nebo zafouká hodně vítr. Lanovka pak samozřejmě stojí a my to musíme v tu chvíli umět vyřešit,“ dodal Hammer. Letní provoz lanovky spustí na Javorníku první prázdninový víkend.