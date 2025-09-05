Na Jesenicku fungují jen dvě dětské skupiny. Zájem je, kvůli nízké porodnosti ale další nevzniknou
O dvacet dětí ve věku od jednoho do šesti let se starají chůvy, zdravotník a pedagog ve dvou nových dětských skupinách. V České republice funguje v této době více než dva tisíce dětských skupin s celkovou kapacitou 27 500 dětí. Na Jesenicku jsou tyto dvě dětské skupiny jediné.
„Dětské skupiny jsou jako někdejší jesličky,“ vysvětluje ředitelka školy Lenka Bizoňová v rozhovoru pro Český rozhlas Olomouc. „Máme dvě dětské skupiny, Jesánek a Jitřenka, v každé z nich je deset dětí,“ dodává.
Mezi rodiči byl zájem o přihlášení svých dětí do dětské skupiny obrovský. „Okamžitě jsme měli plně obsazeno,“ říká Bizoňová.
Dokonce začala tvořit pořadník dětí pro případ, že by se některé z míst uvolnilo.
„Dvě dětičky se stěhovaly mimo Jeseník, tak jsem mohla sáhnout do pořadí, které mám, a máme opět naplněno,“ dodává ředitelka Bizoňová.
Na správném provozu dětských skupin se podílí i jeden muž, domovník Jiří Mráz. „Pomáhám děti obléct, pak uklízím nebo přivážím svačinky a oběd,“ vysvětluje svou roli.
‚Potřebují lásku‘
„Děti jsou šikovné, pro některé je odloučení od rodičů ještě stresující, ale všechno se to zvládá,“ říká zdravotnice dětských skupin Hana Kubinová.
„Potřebují pozornost a hlavně lásku. Maminku nemůžeme nahradit, ale snažíme se o to, aby se děti cítily v bezpečí,“ doplňuje chůva Veronika Gelíková.
Podle ředitelky Lenky Bizoňové se počet dětí v nejbližší budoucnosti nebude v dětských skupinách zvyšovat. Na vině je aktuální klesající porodnost.