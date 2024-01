Na Jesenicku uniklo tisíc litrů kyseliny sírové. Hasiči zabránili odtoku do řeky Bělá

Kvůli úniku asi 1000 litrů kyseliny sírové zasahovali ve čtvrtek hasiči několik hodin v České Vsi na Jesenicku. Jeden hasič se při zásahu lehce zranil. V tiskové zprávě to oznámil mluvčí krajských hasičů Zdeněk Hošák. Voda unikla také do odtoku vedoucího do řeky, ale hasiči vyloučili možný úhyn ryb.

