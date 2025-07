Na Jičínsku v těchto týdnech přibývá policejních kontrol na silnicích. Důvodem je především tradiční nárůst řidičů pod vlivem alkoholu a drog. Těch už je v tuto dobu podstatně víc než ve stejném období minulého roku, zjistil Český rozhlas Hradec Králové. Jičín (Královéhradecký kraj) 13:00 10. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na Jičínsku v těchto týdnech přibývá policejních kontrol na silnicích (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na Jičínsku přibývá provoz na silnicích i kontroly. Policie hlásí nárůst řidičů pod vlivem alkoholu

Dopravní policista David Jezbera staví auto a kontroluje, zda řidič není pod vlivem alkoholu. Ten má vše v pořádku a policisté mu nabízí možnost vyzkoušet si takzvané simulační brýle.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž z Jičínska

„Máte na sobě simulační brýle, které simulují stav alkoholu 1,5 promile,“ vysvětluje Aleš Brendl z jičínské policie.

Úkolem je projít mezi kužely. „Kužely jsou rozmazané, dvojité,“ popisuje řidič a dodává, že vyzkoušet si speciální brýle byla velká zkušenost. A hlídka už mezitím zastavuje další auto.

Kontroly na silnicích jsou o letních prázdninách častější. „Reagujeme na to, co se na silnicích o prázdninách děje. Provoz na silnicích je daleko větší,“ vysvětluje Aleš Brendl.

Problémoví řidiči povinně zamíří na terapeutické kurzy. Stojí 13 310 korun a neúčast se neomlouvá Číst článek

Jak Brendl upozorňuje, od začátku letošního roku do konce června eviduje jičínská policie velký nárůst řidičů pod vlivem alkoholu. „V rámci přestupků máme 56 případů, což je o 26 případů větší nárůst oproti loňskému roku,“ popisuje.

„Co se týče řidičů pod vlivem toxi, to znamená návykových látek, máme 73 případů. To je nárůst o 51 případů oproti loňskému roku,“ dodává Brendl. Policisté v intenzivních kontrolách budou pokračovat až do konce letních prázdnin.