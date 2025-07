Na jihu Čech se bude přesouvat dobytek. Kvůli úsporám a welfare se sestěhují zvířata ze tří farem

Dobytek ze tří farem na Českobudějovicku čeká za několik měsíců velké stěhování. Zemědělský podnik Kooprodukt je sestěhuje do jednoho areálu, který staví v Ortvínovicích. Sníží náklady na výrobu a potřebu vyššího počtu zaměstnanců, kterých je stálý nedostatek. „Jde o úsporu zhruba 17 zaměstnanců. Odhadujeme, že tady bude pracovat šest až sedm lidí,“ uvádí pro Český rozhlas České Budějovice předseda představenstva firmy Kooprodukt Petr Pokorný. Zvíkov (Jihočeský kraj) 12:45 11. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do nového provozu se sem do Ortvínovic přestěhují krávy ze tří různých farem (ilustrační foto) | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

S předsedou představenstva společnosti Kooprodukt Petrem Pokorným stojíme mezi nově vznikajícími halami pro dobytek. „Právě se nacházíme v areálu budoucí mléčné farmy. To, co je tady původní, jsou pouze železobetonové konstrukce. Budou tady nové zaizolované střechy, vnitřky hal a prostor mezi halami je kompletně rekonstruován,“ popisuje Pokorný.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Práci na nové farmě usnadní zaměstnancům moderní technologie

Zemědělci zde budou chovat desítky kusů skotu.

„Jsou tady celkem čtyři haly. Ta první bude využívána pro odchov malých telátek, v další hale bude porodná, to znamená vysokobřezí jalovice, březí krávy se zde budou telit. To je čtvrtá hala, ze které vidíme pouze ten štít směrem do přírody. Budou tam umístěny dva rozdvojovací roboti, které budou sloužit k tomu, aby se jalovičky ještě před otelením naučily v rámci tréninku na ty roboty chodit.“

Do nového provozu se do Ortvínovic přestěhují krávy ze tří různých farem.

„V současné době je skot umístěn na třech farmách. Jsou to farmy Zborov, Bohunice a Horní Slovinice, kde musíme každý rok vyrobit krmivo, stelivo pro zvířata a zajistit personál, to znamená lidi, kteří budou dojit a zastélat, vyhrnovat hnůj a podobně.“

Od úspor po welfare

Takových lidí má společnost Kooprodukt nedostatek. Centralizace by ale tento problém měla vyřešit. „Jedná se o úsporu zhruba 17 zaměstnanců. Odhadujeme, že tady bude pracovat šest až sedm lidí.“

2:50 Kravské nebe. Moderní, téměř bezobslužnou stáj pro mladý dobytek postavili v Bernarticích na Písecku Číst článek

Práci jim ještě usnadní moderní technologie. „Lidé, kteří zde budou zaměstnáni, zootechnik a další personál, budou kontrolovat funkčnost robotů, odstraňování ‚kejdy‘ budou zajišťovat automatické lopaty. Slibujeme si od rekonstrukce této farmy také významné zlepšení welfare zvířat, to znamená prostředí, ve kterém jsou ustájená: osvětlení, ventilace prostoru,“ říká Pokorný.

Živočišnou výrobu modernizuje ze stejných důvodů i mnoho dalších zemědělských podniků. Ministerstvo zemědělství letos vyčlenilo na podporu zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat více než jednu miliardu 400 milionů korun.

„Zemědělci mohou o peníze žádat v rámci šesti dotačních programů. Zatím jsme přijali téměř 4000 žádostí v celkové výši téměř jedné miliardy a 700 milionů korun. Úspěšní žadatelé dostanou peníze na přelomu letošního a příštího roku,“ doplňuje mluvčí ministerstva zemědělství Karla Mráčková.

Zemědělský podnik Kooprodukt dokončí moderní kravín do konce roku. Investice se mu vrátí zhruba za pět let.