Na jindřichohradeckém koupališti se objevila hromada sněhu a dokonce zavonělo vánoční cukroví

Do Vánoc zbývají ještě čtyři měsíce, v jindřichohradeckém akvaparku je ale už oslavili. Vedle cukroví, stromečku a koled byl největším lákadlem v parném dni sníh.

Koulovačka v plavkách, klouzání z kopce a stavění sněhuláků. Velkou radost udělal dětem na jindřichohradeckém koupališti sníh.

Vánoční atmosféru v létě na koupališti v Jindřichově Hradci zažila Eva Musterová Marvanová

Přivezli ho sem pracovníci Služeb města Jindřichův Hradec. „Vzhledem k tomu, že jsme provozovateli zimního stadionu, tam sem každý rok dovezeme sníh, který seškrábeme z ledové plochy. Dáváme ho do kontejneru a ráno přivezeme, abychom tu mohli mít tuto zimní atrakci v létě,“ vysvětluje jednatel Ivo Ježek.

Vánoční atmosféra v srpnu přilákala nejenom místní. „My jsme přijeli opravdu zdaleka, až z Mikulova, taková pověst to předcházela. Je to krásné. Na sněhu jsme si vyzkoušeli koulovačku a také jsme věšeli vánoční ozdoby na stromek,“ říká jeden z návštěvníků.

Pro děti připravili pracovníci akvaparku různé úkoly. „Na konci pak čeká kolo štěstí, na kterém si vytočí svůj vlastní malý vánoční dárek, a to čtyři měsíce před oficiálními Vánocemi,“ dodává vedoucí akvaparku Marcela Kůrková.

Návštěvníci mohli také ochutnat tradiční vánoční cukroví nebo se zaposlouchat do koled.

