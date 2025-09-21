Na jindřichohradeckou úzkokolejku se vrací vlaky. Dobrovolníci uspořádali víkendový festival
Na jindřichohradeckou úzkokolejku se v sobotu po dlouhé době vrací vlaky. I díky úsilí dobrovolníků se tam podařilo uspořádat víkendový vlakový festival. Přípravy začaly už v pátek.
Na nádraží úzkokolejné dráhy v Jindřichově Hradci. Max Pavlas organizuje přijíždějící dobrovolníky, kteří budou pomáhat s festivalem Obrataňka Fest, kdy po dlouhé době pět vyjedou vlaky na trať mezi Jindřichovým Hradcem a Kamenicí nad Lipou.
„Potřebujeme vagon, ještě přijedou dva spací, protože zájem byl nakonec velký, takže jsme museli posílit prostory na spaní. Momentálně tu jsou dva vagony a na cestě jsou další dva. Celkově je možné přespání pro 200 lidí,“ popisuje Pavlas.
„Dělají se různé přípravy. V každém kupé může spát šest lidí. Záchody ve stanici využívané nebudou,“ pokračuje.
„Pojede historická souprava, v ní pojede i bufetový vagonek. V sobotu to bude pokračovat tak, že ve 9.15 se odsud bude úzkokolejkou odjíždět do Nové Včelnice. Druhý pojede v 11.35. V Nové Včelnici už bude čekat zázemí a kolem třetí hodiny odpoledne se bude končit. V Kamenici nad Lipou bude probíhat odpolední program,“ říká organizátor.
Vlaky se na obrataňskou trať vrací po třech letech.