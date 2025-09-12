Na konci září se v pardubickém Svítkově otevře Sweet park. Bude mít pódium i dráhu pro bruslaře
Na okraji pardubického Svítkova vzniká na ploše čtyř hektarů nový park. Nedaleko plochodrážního areálu Zlaté přilby nechala radnice vysadit téměř stovku stromů, tisíce keřů a k tomu vybudovat stezky, pódium, hřiště i dráhu pro bruslaře. Otevření je naplánované na konec září jako součást připomínky, že historicky první park byl ve Svítkově založený před 105 lety.
„Nacházíme se na jediném kopci široko daleko ve Svítkově a koukáme směrem na Zlatou přilbu,“ říká starosta městské části Pardubice 6 Petr Králíček zvolený za Pardubice pro lidi. Právě na kopci ve Svítkově vzniká nový park.
V Pardubicích ve Svítkově vzniká nedaleko plochodrážního stadionu nový park. Podívat se na něj byla reportérka Českého rozhlasu Pardubice Šárka Rusnáková.
„Převážná většina prvků už je hotová a teď probíhají terénní úpravy, na které máme zhruba tento týden. Příští týden od pondělí začne příprava a instalace posledního většího prvku, který tady máme, a to je dětské hřiště,“ doplňuje starosta.
Podstata parku je podle Králíčka jasná: „Měl by přinést klid, relaxaci a odpočinek. Dominantou je ale jeviště, takový malý amfiteátřík, kde jsme využili tento kopec. Můžeme ho používat na různá představení a počítáme s tím, že ho budou využívat školská zařízení.“
„V parku naleznete spoustu dalších prvků, je tady dráha pro inline bruslaře, je tady workoutové hřiště, výběh pro pejsky, budou tady houpačky, klouzačky, prostě všechno, co do parku patří. K dispozici jsou také odpočinkové a relaxační zóny s lavičkami se stínem,“ říká starosta Pardubic 6.
Oživení zelení
Na místě, kde dnes roste nový park, byl ještě před několika lety jen prázdný prostor zarostlý trávou a kopec hlíny navezený ze stavby. Nabízela se možnost využít ho třeba pro další výstavbu, nicméně radnice se rozhodla dát přednost zeleni.
Tak tu vzniká takzvaný Sweet park, tedy anglicky sladký. Název vymyslel zastupitel Martin Vencl z Pardubic pro lidi, jeden z hlavních iniciátorů projektu. „Název Sweet park vznikl tak, že jsme přemýšleli nad tím, aby to bylo něco hezkého, něco milého. Když je něco hezkého, tak je to přece sweet. Zároveň je to ve Svítkově, tak jsme zvolili takovýhle kompromis mezi českým a anglickým názvem,“ vzpomíná zastupitel.
„Na bruslařském oválu je položený relativně čerstvý asfalt, je tady zhruba měsíc, takže ještě vyzrává. Na něj přijde ještě nátěr, který bude v nějaké béžové, přírodní barvě,“ líčí poslední kroky před otevřením starosta Králíček.
Stín bude návštěvníkům poskytovat zhruba 90 stromů. „Po dokončení akce v poslední fázi, která proběhne na přelomu listopadu a prosince, budou dosazeny další stromy, které teď nemohly být vysazeny, protože by překážely stavbě,“ uvedl také Králíček.
Slavnostní otevření Sweet parku naplánoval obvod na neděli 28. září, tedy na den, kdy uplyne 105 let od založení prvního parku ve Svítkově.