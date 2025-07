Na letišti na Náchodsku se střetla dvě letadla. Škoda přesahuje 800 tisíc korun

„Pilot jednoho z letadel při zajíždění do hangáru přehlédl stojící letoun připravovaný k uvedení do provozu, a v nízké rychlosti do něj narazil. Pilot uvedl, že druhé letadlo při parkování přehlédl,“ informovala policejní mluvčí Karolína Macháčková.



Policie dechovou zkouškou u pilota vyloučila alkohol. „Nikdo při nehodě neutrpěl zranění,“ uvedla Macháčková. Případem se zabývá Úřad pro civilní letectví.



Veřejné vnitrostátní letiště Jaroměř – Josefov provozuje spolek Aeroklubu Jaroměř.

Srážka letadel v Jaroměři na Náchodsku | Foto: Policie ČR