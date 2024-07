Na Lužnici přibývá vodáků. Hladina díky dešťům stoupla, pro splouvání jsou ideální podmínky

Provozovatelé vodáckých kempů podél Lužnice hlásí zvýšený zájem o ubytování. V jihočeské řece je díky vydatným dešťům po dlouhé době hodně vody. Kromě horního toku Lužnice se vodáci můžou vypravit i na Starou řeku před rybníkem Rožmberk, kde jsou výjimečně ideální podmínky pro splouvání. České Budějovice 10:48 18. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Už poněkolikáté se na jih Čech vrátil třeba Tomáš Drobný s dětmi. „My jezdíme na Lužnici každým rokem, už 28 let bez přestání, takže je to velká tradice. Letos je nás asi pětatřicet a je to jako vždycky pánská jízda s dětmi. Je to skvělé, takovou vodu na Lužnici nepamatujeme, takže si to náramně užíváme,“ říká.

Podle provozovatele kempu Lužnice Zdeňka Radosty teď nastaly ideální podmínky pro splouvání. „Je vidět, že se voda zvedá díky dešťům, které přišly, a vodáci začali jezdit,“ potvrzuje.

V současnosti je kemp obsazený z padesáti procent. V nadcházejících dvou týdnech čeká Zdeněk Radosta hlavní nápor vodáků. „To bude ideální stav na Staré řece. Nová řeka má vyšší stav, tak se dá říct, že je i trochu nebezpečná,“ dodává.

Od pandemie covidu podle něj začali mezi ubytovanými v kempech na Třeboňsku převažovat hlavně cyklisté a karavanisté. „Sezona se prodloužila díky cyklistice na Třeboňsku. Od covidu máme spoustu karavanistů, ti teď přes sezonu jedou k moři, ale jaro tráví tady. Jsou to v naprosté většině Češi,“ uvádí.

Zvýšený zájem evidují i půjčovny lodí. „Poptávka je větší od chvíle, kdy bylo jasné, že bude pršet, že se toky budou zvedat. Lužnice je trochu závislá na tom, jak naprší. Myslím, že v následujících dnech to sem přivede ještě hodně vodáků,“ komentuje David Spousta z půjčovny lodí Samba.

A vodákům má přát v nadcházejících dnech i počasí. Podle meteorologů má být převážně polojasno s teplotami od 27 do 31 stupňů Celsia. O víkendu se ale opět mohou objevit i bouřky.