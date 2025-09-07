Na Masarykově chatě v Orlických horách bylo veselo. Bouda slaví 100 let od svého otevření
Masarykova chata na Šerlichu v Orlických horách - symbol provrepublikové turistiky a pohostinnosti - oslavila sto let od svého otevření. Nechyběla hudba, přátelská atmosféra, a dokonce přišel i turista v dobovém obleku jako vystřižený z první republiky. Všechno připomnělo časy, kdy se tu poprvé vítali turisté a kdy chata nesla jméno prvního československého prezidenta úplně čerstvě.
Prvorepubliková atmosféra opanovala Masarykovu chatu při oslavách 100 let od jejího otevření a nechyběl u toho Český rozhlas Hradec Králové.
„Masarykova Bouda zařizuje se dle Reichenberg Zeitung královéhradeckým lyžařským klubem na hřebení cestě od Deštné na Vrchmezí. Bouda jest vystavěna značným nákladem v nejmodernějším slohu a má vedle prostranných restauračních místností na 75 hostinských pokojů,“ psala Národní politika 27. září 1925 o Masarykově chatě.
V jaké kondici je Masarykova chata ve svých 100 letech, to ví Ivan Komárek z Klubu českých turistů. Strávil na ní totiž tři desítky let jako její správce.
„V dobré kondici bych řekl, že je. Původně tady byla šindelová střecha, když dožila, tak se opravila tím způsobem, že se tam ten starej šindel ponechal a oplechovala se z vrchu. Ale slouží tak už 50 let,“ popisuje Komárek.
Oslava v dobovém oblečení
S několika stovkami turistů přišel na oslavy také Jiří Hlavsa z Rybné nad Zdobnicí. Stylově, v dobovém oblečení. „Mám starý oblečení, mapník, chlebník, ruksak, který jsem nosil před 50 lety. Tady mám odznak Masaryka,“ popisuje.
Šerlich a tzv. Masaryčka jsou pro něj především vzpomínky. „Je to už 60 let, co jsem tady byl poprvé. No, a tehdy jsme tady spali a měli jsme takovou tu turistickou průpravu,“ vzpomíná.
A co oblíbené turistické chatě k jejím letošním kulatým narozeninám popřát? „Ať ta chata vydrží ještě nějakých 100 let,“ shrnul za několik stovek gratulantů Jiří Hlavsa.