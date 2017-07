Na Mělnicku najel rychlík na kameny. Zřejmě je tam naskládaly děti

Policie vyšetřuje, proč najel rychlík do bariéry z kamení na trati do Chomutova. Vlak do ní narazil v úterý večer.

