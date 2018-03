Na ministerstvech obrany a vnitra zasahuje policie

V budovách ministerstva obrany a ministerstva vnitra od rána zasahuje policie. Uvedl to server Euro.cz. Radiožurnálu to potvrdili mluvčí obou ministerstev. Podle jeho informací je to kvůli kontraktům na počítačové programy. Zásah probíhá ve spolupráci vojenské policie a Národní centrály proti organizovanému zločinu pod dohledem Vrchního státního zastupitelství v Praze.

