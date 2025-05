Na místě zbouraného obchodního centra na Dornychu v Brně odkrývají archeologové pozůstatky staveb z období průmyslové revoluce. Tou největší a nejvýznamnější byla továrna na vlněné sukno Johanna Heinricha Offermanna. I díky němu se Brnu přezdívalo Moravský Manchester. Ve výkopech je možné vidět základy zdí, komínů i strojovny pro parní stroj. Brno 22:44 27. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na místě bývalého Prioru v Brně odkrývají archeologové základy textilní továrny z 18. století | Foto: Vlasta Gajdošíková | Zdroj: Český rozhlas

„Co se dnes dalo o Offermannových, kteří kdysi patřili k váženým brněnským měšťanům známým napříč Evropou, zjistit? Moc toho nebylo. (…) Na místě rozsáhlého komplexu jejich továrny dnes stojí kolos obchodního domu Tesco a nová budova katastrálního úřadu na Trnité, zbytek je rumiště. Část továrny padla za oběť bombám na konci války, honosná rodinná vila pak musela ustoupit nové silnici.“

Tyto věty napsala v roce 2014 spisovatelka Kateřina Tučková ve svém románu Fabrika. Dnes už je obchodní dům zbořený, sutiny odvezené a zbytky Offermannovy továrny odkrývají archeologové.

„Říkáme tomu plocha číslo 2, tam jsou právě zbytky té Offermannovy továrny na vojenská sukna,“ říká na staveništi budoucího komplexu Dornych archeolog Ondřej Nováček ze společnosti Archaia.

„Ta fabrika byla opravdu obrovských rozměrů a zasahovala téměř pod celý ten Prior. Její západní křídlo se nacházelo v prostoru parkoviště mezi Priorem a železářstvím a jižní křídlo zasahovalo až pod ulici Úzká.“ popisuje jeho kolega Jakub Šimík naleziště s pomocí plánu z roku 1909.

Z vyvýšené cesty si prohlížíme odkryté základy. „Vidíme poměrně masivní základové zdivo, které je kamenné, vyznačuje to samotné západní křídlo. Můžeme vidět základový pilíř pro komín, který my máme zakreslený na různých historických plánech a na tom plánu je takový přístavek. A to je tady to cihlové zdivo, různé železné konstrukce, trubky. V těch místech se nacházel parní stroj,“ vysvětluje Jakub Šimík.

Hynek Zbranek, historik Muzea města Brna, přinesl dobové obrázky, na kterých je přímo vidět ta továrna i se zmiňovaným komínem. „Máme to tady vyznačeno. Toto křídlo vzniká už na konci 18. století, kdy Offermann kupuje kolem roku 1787 dům U Velkého Střevíce a buduje nejprve křídlo u toho mlýnského náhonu a pak na něho kolmé křídlo. A vystavil to všechno během těch prvních pěti let toho provozu,“ vysvětluje historik.

Rodina Offermannových

Archeologický výzkum představuje pro historiky možnost získat nové informace o podniku, který patřil jedné z nejvýznamnějších rodin v Brně. Offermannovi byli velmi podnikaví a dokázali přivést odborníky třeba z Anglie anebo iniciovali založení první chemické továrny v Brně na Dornychu 47.

Kvůli bombardování Brna na konci druhé světové války, kdy vyhořel stavební archiv, byla většina plánů tehdejších továren zničena. „Archeologie právě může doložit ten vývoj a ty inovace. Je to doklad té živelné industrializace, která se odehrávala hlavně během 19. století,“ nadšeně vypráví Hynek Zbranek, který se odborně zaměřuje na industriální archeologii.

Archeologické práce budou pokračovat souběžně se stavbou ještě dalších 11 měsíců. Půjdou do dalších míst i do hloubky, říká Jakub Šimík: „S vysokou pravděpodobností očekáváme i vrcholně středověkou zástavbu, zejména při ulici Dornych a očekáváme, že najdeme i pravěké osídlení.

Komplex Dornych bude velký 25 tisíc čtverečních metrů. Bude ho tvořit částečně zastřešený veřejný prostor a šest budov s kancelářemi a obchody, hotel a 186 nájemních bytů. Celá stavba má být hotová na konci roku 2027.