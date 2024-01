Na mnoha místech v Česku jsou namrzlé silnice s vrstvou sněhu. Řidiči by měli jezdit opatrně

Některé silnice v Česku jsou po nočním sněžení a mrazech obtížněji sjízdné. Na mnoha místech platí varování a doporučení ke zvýšené opatrnosti při jízdě. Kluzké vozovky mohou řidiči očekávat v Libereckém, Zlínském i Moravskoslezském kraji. Meteorologové v pátek očekávají teploty kolem minus dvou stupňů Celsia. Praha 8:20 12. 1. 2024 (Aktualizováno: 10:10 12. 1. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na mnoha místech platí varování a doporučení ke zvýšené opatrnosti při jízdě (ilustrační foto) | Foto: Josef Ženatý | Zdroj: Český rozhlas

Liberecký kraj

Silnice v Libereckém kraji jsou sjízdné s opatrností. Sníh je i na některých hlavních tazích včetně krajského Liberce, mokré povrchy mohou namrzat. Silničáři uzavřou pro nákladní auta nad 6 tun od 11.00 silnici z Mníšku přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu. Teploty jsou ráno mezi minus dvěma a minus třemi stupni, na horách kolem minus pěti stupňů, vyplývá z údajů na webech silničářů a meteorologů.

Sněžení v noci nebylo nijak silné, připadlo maximálně do několika centimetrů. Ráno by mělo místy ještě ojediněle slabě sněžit, poté bude zataženo až oblačno, místy přechodně až polojasno. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus dvěma a jedním stupněm, na horách bude maximálně minus jeden stupeň.

Ráno před 6.00 zcela zastavila provoz na silnici 35 ve směru od Turnova na Liberec nehoda osobního vozu, které v Jeřmanickém kopci narazilo do svodidel. Nehoda se obešla bez zranění. Alespoň částečně se policistům podařilo obnovit provoz kolem 6.30.

Zlínský kraj

Na vozovkách na Zlínsku a Vsetínsku zůstávala místy vrstva sněhu, případně rozbředlý sníh či jeho zbytky. Platilo to především pro silnice nižších tříd, na Vsetínsku i pro některé hlavní silniční tahy. Na vozovkách se tam navíc může tvořit námraza, případně náledí. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností, stejně jako většina ostatních silnic ve Zlínském kraji, které jsou nejčastěji holé a vlhké.

Neprůjezdná zůstává kvůli ledovce silnice III/43230 z Koryčan na Kroměřížsku do Osvětiman na Uherskohradišťsku. Kluzkou vozovku mohou řidiči nadále očekávat také na silnici III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku, která přes zimu není udržovaná. Také na ní se v minulých dnech vytvořila ledovka.

V regionu bylo v pátek ráno většinou oblačno až zataženo se sněhovými přeháňkami, na Uherskohradišťsku polojasno bez srážek. Foukal slabý vítr, teploty se pohybovaly od minus šesti do minus dvou stupňů Celsia. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude v pátek ve Zlínském kraji oblačno až zataženo, ráno a dopoledne na Valašsku místy s mrznoucími mlhami a slabým sněžením.

Odpoledne očekávají meteorologové postupně ubývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat mezi minus dvěma až plus jedním stupněm Celsia. Vát bude slabý severní až severovýchodní vítr.

Moravskoslezský kraj

Komplikovaná může být sjízdnost i v některých částech Moravskoslezského kraje. Především v Beskydech a také na Opavsku, kde se navíc mohou tvořit i sněhové jazyky či námraza, jsou některé komunikace stále zledovatělé. Většina silnic v regionu je sjízdná jen se zvýšenou opatrností, po chemickém ošetření může být na některých vozovkách rozbředlý sníh.

Pro nákladní automobily s hmotností nad 12 tun je od počátku prosince v Beskydech uzavřený zhruba dvacetikilometrový úsek silnice I/56 z Ostravice přes Bílou na Horní Bečvu ve Zlínském kraji. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, vede kolem přehrady s pitnou vodou Šance. Nesmí se tam solit, a kamiony tak mívají v kopcích problémy. Silnice bývá pro nákladní vozidla v zimě zavřená pravidelně.

Podle meteorologů by v pátek v kraji mělo být zataženo až oblačno, lze očekávat také slabé sněžení nebo sněhové přeháňky. Proti předchozím dnům by ale mělo být tepleji a teplota by se mohla dostat až nad bod mrazu. Na horách ale může klesat až k minus osmi stupňům Celsia.