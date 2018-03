Jarního počasí se o Velikonocích asi nedočkáme. V Česku se má oteplit až v polovině dubna

V úterý sice nastane astronomické jaro, v Česku bude ale nadále převládat spíše zimní ráz počasí. Pravého jarního počasí se lidé zřejmě nedočkají ani o Velikonocích, které letos připadají na přelom března a dubna. Příští dva týdny mají být jen podprůměrné teploty a výraznější oteplení čekají meteorologové až v první polovině dubna. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu počasí, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Praha 15:19 17. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ilustrační foto | Foto: Nathan Wolfe | Zdroj: Fotobanka Unsplash

„Po přechodném oteplení se k nám vrátilo zimní počasí, které se bude jen velmi pomalu měnit do jarního. Očekáváme, že průměrná teplota v nejbližších dvou týdnech zůstane pod hranicí normálních hodnot. Až v první polovině dubna by se teploty měly dostat do hodnot běžných pro danou roční dobu,“ uvedli meteorologové.

Srážek, ať už v podobě deště nebo sněhu, má být v období od 19. března do 15. dubna méně, než bývá v tomto období roku obvyklé.

Před týdnem padaly v Česku teplotní rekordy, nejvyšší hodnotu, 19,5 stupně Celsia, naměřili v neděli v Praze - Karlově. V pátek se ale výrazně ochladilo, začalo sněžit a mrzne i přes den. Silný vítr o tomto víkendu navíc snižuje takzvanou pocitovou teplotu hluboko pod bod mrazu.

Mírné oteplení

Příští týden se má mírně oteplit. Ještě v pondělí se budou nejvyšší denní teploty pohybovat od minus tří do plus jednoho stupně Celsia, v úterý už by neměly spadnout pod nulu. O víkendu se maxima vyšplhají k deseti stupňům Celsia, v noci ale bude i celý příští týden mrznout.

Průměrná teplota v nadcházejících čtyřech týdnech je rovných šest stupňů Celsia. Nejchladněji bylo mezi polovinou března a dubna v roce 2013, kdy teplota v průměru dosáhla jen 1,2 stupně Celsia. Naopak nejtepleji bylo touto dobou v roce 1974 s průměrnou teplotou 9,5 stupně.

Na jihu Moravy sněží

Na jihu Moravy v sobotu odpoledne začalo znovu sněžit a na některých úsecích začínají namrzat silnice. Silničáři je musejí ošetřit chemicky a řidiče nabádají k opatrnosti, uvádějí na webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Před namrzáním vozovek silničáři varují na Brněnsku, Vyškovsku nebo Blanensku. Silnice zejména na Blanensku jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. S problémy musejí řidiči počítat zejména na silnicích druhé a třetí třídy, ale také na hlavním tahu z Brna na Svitavy.

ilustrační foto | Foto: CC0 Public domain

Podle mluvčí policie Kamily Haraštové zatím ale počasí žádné větší problémy v dopravě nepřineslo. „Evidujeme standardní počet nehod se spíše lehčími zraněními,“ uvedla Haraštová.

Teploty na jihu Moravy v sobotu klesly pod nulu. Meteorologové varují i před větrem, zejména na Vyškovsku. Stejná situace by měla být i v neděli, ale sněžení má spíše ubývat.