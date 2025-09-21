Na náměstí Jana Palacha přibyla deska s vytesanými jmény obětí střelby na Filozofické fakultě
U památníku obětí střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) na náměstí Jana Palacha v Praze přibyla deska s vytesanými jmény obětí. Na pietním setkání ji v neděli odhalili zástupci spolku Spojeni nadějí, filozofické fakulty, univerzity a pozůstalí. Po střelbě na fakultě 21. prosince 2023 zemřelo 14 studentů a pedagogů.
Deska je podle mluvčího UK Jana Bumby pomníkem i symbolem společné paměti, bolesti, ale i síly a naděje. Student, který střílel, po činu spáchal sebevraždu.
Samotné pietní setkání v neděli začalo vystoupením pěveckého sboru pod vedením dirigentky Moniky Václové na schodech Rudolfina.
Sbor podle spolku Spojeni nadějí sdružuje členy mnoha pražských hudebních těles, kteří chtěli vyjádřit sounáležitost s pozůstalými nebo sdílet vlastní vzpomínky na zesnulé. Koncert plánuje spolek i k připomínce druhého výročí tragédie, řekla po pietě novinářům děkanka Eva Lehečková.
Oběti tragické střelby připomíná asi tři metry vysoká přírodní plastika naproti sídlu fakulty na náměstí Jana Palacha. Zástupci školy dočasný památník představili v červnu 2024, půl roku po tragédii. U památníku teď přibyla deska s vytesanými jmény obětí. Lidé k památníku po odhalení přinášeli květiny a svíčky, oběti uctili také tichou vzpomínkou.
O doplnění jmen na pomník se podle Bumby diskutovalo od loňského roku, impulzem podle něj byla potřeba, kterou vyjádřili pozůstalí. Na přípravě návrhu a realizaci se podíleli akademický architekt Václav Králíček, sochař Vojtěch Adamec mladší, kameník Aleš John, který vytesal všechna jména obětí, a dodavatel monumentu Tomáš Hrdina.
Rekonstrukce náměstí
Všichni čtyři v neděli krátce promluvili a označili za čest, že k pietnímu místu mohli přispět. Králíček doplnil, že by byl rád, kdyby byla v co nejbližší době zahájena celková rekonstrukce náměstí, jejíž projekt má Praha připravený a pietní místo po ní bylo na patřičném místě, které bude ovládat celou plochu náměstí.
Hlavním organizátorem pietní akce je spolek Spojeni nadějí s podporou filozofické fakulty a Univerzity Karlovy. Předseda spolku Spojeni nadějí Lukáš Křístek v projevu mimo jiné poděkoval tvůrcům desky.
„My pozůstalí, my, které vraždy a úmrtí zasáhli nejvíce, jsme onemocněli a chceme se uzdravit. Pesimismus ještě nikdy nikoho nevyléčil. Spojili jsme se, abychom se uzdravili, proto jsme spojeni nadějí,“ řekl. Je podle něj potřeba nezapomínat i na všechny přeživší.
„Tato vražedná událost náhle a navždy změnila naše i vaše životy způsoby, které nemusí být vždy každému snadno srozumitelné a pochopitelné. Přesto se snažíme a snažme se vzájemně respektovat a podporovat se,“ dodal.
Nejtragičtější případ v historii
Střelba na FF UK je nejtragičtějším podobným případem v historii České republiky. Pachatel, čtyřiadvacetiletý student, který podle policie pár dní před střelbou na fakultě zavraždil v Klánovickém lese na okraji Prahy muže a dvouměsíční dítě a v den střelby také svého otce ve středočeské Hostouni, spáchal po činu sebevraždu.
Fakulta a celá univerzita podle Lehečkové do svého fungování od té doby zahrnuly řadu prvků k posílení bezpečnosti i odolnosti. Dalším posunem bude rekonstrukce vrátnice Filozofické fakulty, která by měla být hotová v listopadu.