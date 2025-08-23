Na Nymbursku se srazila čtyři auta. Jeden člověk zemřel, šest lidí je zraněných
Mezi obcemi Semice a Starý Vestec na Nymbursku se v sobotu podvečer srazily čtyři osobní vozy a dodávka. Jeden řidič zemřel, dvě mladistvé osoby jsou vážně zraněné a čtyři lidé jsou zraněni lehce, řekli policejní mluvčí Michaela Richterová a mluvčí středočeské záchranné služby Marek Hylebrant.
Auta se srazila po 17.00. „Řidič seatu podle doplněných informací z místa zřejmě nepřizpůsobil jízdu stavu a povaze vozovky, při projíždění zatáčkou vyjel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím BMW,“ uvedla mluvčí.
Následně podle ní havarovaly ještě Škoda Octavia, Ford Focus a dodávka. Střet nepřežil řidič seatu.
Jednu z vážně zraněných, připojenou na umělou plicní ventilaci, přepravil vrtulník do Fakultní nemocnice Motol, druhou sanitka do nemocnice v pražské Krči, uvedl Hylebrant. Lehce zraněné převezla sanitka do nymburské nemocnice.
Silnice bude podle mluvčí pravděpodobně uzavřená do pozdních večerních hodin. U zemřelého byla nařízená soudní pitva.