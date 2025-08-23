Na Nymbursku se srazila čtyři auta. Jeden člověk zemřel, šest lidí je zraněných

Mezi obcemi Semice a Starý Vestec na Nymbursku se v sobotu podvečer srazily čtyři osobní vozy a dodávka. Jeden řidič zemřel, dvě mladistvé osoby jsou vážně zraněné a čtyři lidé jsou zraněni lehce, řekli policejní mluvčí Michaela Richterová a mluvčí středočeské záchranné služby Marek Hylebrant.

Starý Vestec Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Policie (ilustrační foto)

Na Nymbursku se srazila čtyři auta (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Auta se srazila po 17.00. „Řidič seatu podle doplněných informací z místa zřejmě nepřizpůsobil jízdu stavu a povaze vozovky, při projíždění zatáčkou vyjel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím BMW,“ uvedla mluvčí.

V Dobřanech na Plzeňsku boural v autě policista. Po nárazu do osvětlení ho přetočil přes střechu

Číst článek

Následně podle ní havarovaly ještě Škoda Octavia, Ford Focus a dodávka. Střet nepřežil řidič seatu.

Jednu z vážně zraněných, připojenou na umělou plicní ventilaci, přepravil vrtulník do Fakultní nemocnice Motol, druhou sanitka do nemocnice v pražské Krči, uvedl Hylebrant. Lehce zraněné převezla sanitka do nymburské nemocnice.

Silnice bude podle mluvčí pravděpodobně uzavřená do pozdních večerních hodin. U zemřelého byla nařízená soudní pitva.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme