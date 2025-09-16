Na okraji Liberce vzniká nová čtvrť. Do deseti let má výstavba přinést více než 600 bytů
Na okraji Liberce vzniká nová čtvrť pro víc než 1200 lidí. V projektu Nová Kunratická mají do deseti let vzniknout domy s víc než 600 byty. Společnost Syner v úterý stavbu oficiálně zahájila. Nejdřív vzniknou dva domy se stovkou bytů. Součástí projektu bude mimo jiné mateřská škola, řekl jednatel projektu Nová Kurnatická Petr Syrovátko.
S víc než 1000 obyvateli půjde skoro o malé město. Bude tedy potřeba zařídit různé služby. Státní Ředitelství silnic a dálnic platí aktuálně běžící opravu kruhového objezdu na přilehlé silnici I/14 a Syner zainvestuje navazující rameno. Investor se zavázal také vybudovat mateřskou školu a nabídne pronajímatelné prostory v přízemích domů.
Předběžně se mluvilo o prodejně potravin, kavárně, restauraci a firma jedná také se stomatologem.
První dva domy s necelou stovkou bytů budou k nastěhování přibližně za dva roky. Půjde o šestipatrové podlouhlé domy, které budou ve středu nové čtvrti. Mají navazovat na náměstí, kde budou soustředěné hlavní služby.
Pak naváže další etapa, kde budou menší čtyřpatrové domy, kde se investor nebál použít dokonce neobvyklou techniku výstavby, tzv. hybridní dřevostavbu. Jde o dřevěný rám s litými železobetonovými podlahami a jádrem.
Na obvodové zdi a vnitřní příčky je pak možné použít téměř jakékoliv materiály od zděných až po montované panely. Kromě menší náročnosti výstavby je bonusem také skoro dvoutřetinová uhlíková stopa oproti standardu.
Cena za metr čtvereční přesahuje 100 000 Kč. V aktuálně nabízené etapě se hladina pohybuje mezi 4,5 miliony za bezmála padesátimetrový ateliér, tedy nikoliv skutečný byt.
Za byt 2kk s 65 metry čtverečními zaplatíte 6,5 milionu korun a nejvyšší kategorie 4kk se zhruba 120 metry čtverečními vyšplhá na 12 milionů korun. Připlácí se za parkovací stání a sklep.
Jak uvedl zástupce investora Petr Syrovátko, celý projekt vyjde na 4,5 miliardy korun. Zhruba desetina z nákladů jde na společnou infrastrukturu, jako jsou silnice, školka, sítě, parkové úpravy nebo vodní nádrž, která má zachytávat dešťovou vodu.