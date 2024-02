Na Olomoucku řádí falešní bankéři. Letos měli připravit 17 lidí o pět milionů korun

Aspoň nějaký posun. Téma práv stejnopohlavních párů jsme ale tímto neuzavřeli, říká poslankyně STAN

Sněmovna podpořila, aby homosexuální páry mohly vstupovat do partnerství s většinou práv, jaká mají heterosexuální páry. Osvojit dítě by si ale mohli jen pokud by biologickým rodičem byl jeden z nich.