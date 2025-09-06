Na ostrově Santos v Sušici v noci vybuchla tlaková lahev ohřívače vzduchu. Čtyři lidé jsou zranění
Při akci na ostrově Santos v Sušici na Klatovsku v noci na sobotu vybuchla tlaková lahev od ohřívače vzduchu. Záchranná služba ošetřila čtyři lidi, kteří utrpěli popáleniny. Nezletilou osobu a ženu středního věku přepravili na specializované popáleninové pracoviště v pražské vinohradské nemocnici, dva muže převezli do nemocnice v Klatovech. Oznámila to mluvčí záchranné služby Andrea Divišová. Policie zjišťuje okolnosti neštěstí.
„V sobotu v 1.22 byl na tísňovou linku 155 oznámen výbuch na ostrově Santos v Sušici. Vzhledem k potenciálně většímu počtu zraněných překlasifikovalo Zdravotnické operační středisko situaci na hromadné postižení osob,“ uvedla mluvčí záchranné služby.
Dorazilo několik pozemních posádek i vrtulník letecké záchranné služby z letiště v Líních. Zranění měli různé stupně popálení.
Případem se zabývají klatovští policisté. „V současné chvíli se zabýváme výbuchem ohřívače vzduchu, ke kterému došlo v noci v Sušici. Čtyři osoby utrpěly zranění. Nyní zjišťujeme veškeré okolnosti,“ uvedli ráno na síti X.
Ostrov Santos je poblíž městského centra, omývá ho řeka Otava a Mlýnský potok. Bývá dějištěm kulturních akcí. V pátek večer se tam podle jeho webu konala hudební retroparty.