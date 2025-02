Na plzeňskou katedrálu dohlíží bezdomovci. Od Nového roku tam ubylo hluku i žebrání

Už skoro měsíc hlídají plzeňskou katedrálu lidé bez domova. Dohlížejí na to, aby tam jiní nevykřikovali nebo nemočili. Plzeňská katedrála se po Novém roce zklidnila. Ubylo křiku i zápachu. Že se na hlavní kostel Plzeňské diecéze nemočí, že se tam nežebrá a že je to tiché místo určené k modlitbě, to vysvětlují bezdomovcům sami bezdomovci.

Plzeň 11:49 2. února 2025