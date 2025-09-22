Na Plzeňsku havarovalo menší letadlo a začalo hořet. Pilot nehodu nepřežil
Při pondělním pádu a následném požáru malého letadla u Balkové na severním Plzeňsku zemřel jeho pilot. Policie zatím nevyloučila zranění či úmrtí dalších lidí. Prohledává okolí nehody, která se stala ve špatně přístupném terénu, informovali policejní mluvčí Pavla Burešová a mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
„V tuto chvíli můžeme potvrdit, že bohužel došlo k úmrtí jedné osoby, a to pilota. Nicméně na místě probíhá ještě pátrání v okolí místa události, abychom mohli vyloučit, že nedošlo případně k zranění či úmrtí jiných osob,“ uvedla Burešová.
Podle neoficiálních informací letěl v letadle zřejmě pouze pilot. Prohledávání terénu policií souvisí i s tím, že vrcholí houbařská sezona a v hustém lese tak mohli být i další lidé. Záchranáři se chtějí přesvědčit, že nikdo další nebyl zasažen troskami letadla.
Malé letadlo po pádu začalo hořet. V lesním terénu k němu šli hasiči i záchranáři, aktivovaný byl vrtulník záchranné služby. Když záchranáři došli na místo, nebylo už komu pomoci, řekl jejich krajský mluvčí Luboš Bouček. Kvůli naprosté devastaci letounu záchranáři zatím nemohli určit počet cestujících, uvedl.
Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř, požár nakonec v lese uhasili dobrovolní hasiči z nedaleké Žihle, uvedl Poncar. Podle fotografií, které hasiči zveřejnili, letadlo zřejmě při pádu přerazilo vršky několika stromů.
Událostí se zabývá i policie, která musí zadokumentovat událost a také spolupracovat v trestním řízení s Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, uvedla Burešová. Dokumentováním události a ohledáním místa nehody bude trvat několik hodin.