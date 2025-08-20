Na pomoc s bydlením dosáhne více lidí v bytové nouzi, schválila vláda. Zvedla limit
Pomoc s bydlením bude moci získat víc lidí, kteří jsou v bytové nouzi. Podpůrná opatření budou pro domácnosti s příjmem pod 1,6násobku životního minima místo 1,43 násobku. Navýšení příjmového limitu ve svém nařízení schválila ve středu vláda. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Předpis reaguje na dodatečnou změnu, kterou do zákona o bydlení prosadili poslanci. Po ní podle podkladů k nařízení možnost získat podporu při bydlení ztratila zhruba třetina lidí v bytové nouzi.
Platforma pro sociální bydlení zvýšení násobku minima ocenila. Podle ní ale změna situaci napravuje jen částečně. Uskupení žádá koaliční politiky i o úpravu základu pro výpočet příjmu.
Až 350 tisíc domácností
„Nařízení bylo přijato, koeficient životního minima se zvýšil... Předpokládáme, že by teoreticky nárok na zajištění bytu, nebo případnou asistenci a doprovázení mohlo mít 300 tisíc až 350 tisíc domácností. Hranice (příjmu), kterou jsme zvýšili, je zvýšením počtu domácnosti, které budou mít nárok na služby nebo podporu a pomoc,“ uvedl Jurečka, který kandiduje ve sněmovních volbách.
Příjmovou hranici 1,43násobku životního minima pro nárok na podporu navrhl ve Sněmovně poslanec Jiří Havránek (ODS), který také na podzim kandiduje.
Nařízení se změnou připravila ministerstva práce a pro místní rozvoj. Podle nich bylo nastavení příliš přísné a vyřadilo z možnosti získat pomoc přibližně třetinu osob v bytové nouzi.
Ani po zvednutí limitu na 1,6násobek životního minima ale na podpůrná opatření nedosáhnou samotní lidé s příjmem těsně nad hranicí minimální mzdy či domácnosti se členy s víc než polovinou minimální mzdy, upřesnily v podkladech k předpisu resorty. Dodaly, že posunutá hranice nebude ale aspoň tolik demotivovat od snahy zvýšit si výdělek.
„Díky zvýšení násobku částky životního minima na 1,6 bude rozšířena cílová skupina příjemců podpůrných opatření v bydlení o osoby pracující, ale žijící v nevhodných podmínkách. Jako příklad lze uvést pracující matky samoživitelky, které žijí na ubytovnách. Dále se jedná o seniory se starobním důchodem nad 10 tisíc korun či osoby s invalidním důchodem ve třetím stupni,“ uvedli autoři.
Kontaktní místo pro bydlení požádá o potvrzení o situaci úřad práce, který posoudí příjem a majetek členů domácnosti. Pokud zbytkový příjem jednotlivců či rodiny nepřesáhne 1,6násobek životního minima, tak uchazeče zařadí do evidence podpory bydlení.
„V zásadě plní roli pořadníku, ze kterého poskytovatelé vybírají domácnosti, kterým poskytnou podpůrné opatření,“ objasnili autoři.
Napsali, že posunutí příjmového limitu výdaje z rozpočtu nezvedne, počet bytů k dispozici pro lidi v bytové nouzi přijaté nařízení totiž nemění.
Nařízení s limitem 1,6násobku životního minima má platit od pololetí příštího roku. Částky životního minima se upraví ale už letos od října.