Na pozemcích koupených od radnice objevili majitelé skládku. Na Hošťálkovice teď podali předžalobní výzvu

Čtyři mladé rodiny plánovaly postavit domy v Ostravě-Hošťálkovicích. Pozemky koupily loni od radnice. Letos na jaře ale bagry odhalily, že pod zemí se skrývá zapáchající odpad černé barvy. Podle posudku je toxický a zdraví nebezpečný. Majitelé pozemků teď chtějí vrátit peníze a na radnici podali předžalobní výzvu.

Majitelé pozemků v Hošťálkovicích, který pod nimi objevili tuny odpadu

Starosta měl podle majitelů pozemků o situaci vědět už od června | Foto: Marta Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

„Já byl celou dobu přítomný u výkopových prací. To, co se tam nacházelo, nebylo vhodné na stavbu rodinného domu,“ říká Radek Toman. Video ze staveniště jeho zamýšleného domova ukazuje hromady černé hmoty.

Tisíc tun odpadu těsně po povrchem stavebních pozemků objevili jejich majitelé, když chtěli na místě postavit nové domy. Radnici pozemky vrátili a chtějí zpět miliony korun. O věci informuje Marta Pilařová.

„Všude byly nějaké igelity, chemické nádoby, lahve. S hlínou to nemělo nic společného. 
Máme skládku a nemáme peníze, to je celé,“ popisuje.

Starosta Hošťálkovic Jiří Jureček (STAN), který kandiduje ve sněmovních volbách, tvrdí, že o odpadu nevěděl: „20. srpna nás o tom informoval právní zástupce majitelů, to je čerstvá záležitost. A jako obec nemůžeme řešit soukromé pozemky. Na jaře nikdo na nic nenarazil.“

Další majitelka pozemku s odpady, Kateřina Mikulčáková, oponuje, že starostu informovala už v červnu. „V tuto chvíli by každý normální starosta řekl: To je problém, pojďme to řešit,“
míní právní zástupce majitelů pozemků Petr Kausta. Čtyři rodiny už radnici kupní smlouvu na pozemky vypověděli. Na radnici podali předžalobní výzvu. 

