Na pražské letiště se mají vrátit kamery s detekcí tváří. Novelu musí posvětit Senát

Neoprávněný zásah do soukromí a neshoda s unijním právem. Takové problémy má podle Úřadu pro ochranu osobních údajů, místopředsedy pro digitalizaci nebo neziskovky Iuridicum Remedium úprava zákona o osobních údajích, která má ve specifických případech umožnit používání kamer s rozpoznáváním tváří. Senátoři zahraničního výboru doporučili plénu, aby sněmovní verzi převzal beze změn. Během středy ho ještě projedná výbor ústavně-právní. Praha 14:32 4. června 2025

Policisté museli ve chvíli, kdy AI Akt vstoupil v platnost, systém kamer zásadně změnit (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Letiště Václava Havla zatím platí za jediné místo v Česku, kde na cestující může dohlížet kamerový systém s živým rozpoznáváním tváří. Aby byl od 2. února letošního roku v souladu s evropským nařízením o AI (AI Akt), stát musí stanovit pravidla pro jeho používání a dohled tak, jak to úprava vyžaduje.

Do zákona tak musí přenést výjimku z plošného zákazu používání těchto technologií na veřejnosti pro účely vymáhání práva. Do databáze osob, jejichž tváře systém hledá, budou bezpečnostní složky podle Evropské unie moct někoho zařadit jen v závažných případech – namátkou pro prevenci teroristického útoku, záchranu obětí únosů či lokalizaci nebo identifikaci některých lidí spojených s vybranými závažnými trestnými činy.

Novela, kterou ve středu dopoledne členové senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost poslali na plénum, se však podle kritiků s unijní legislativou rozchází. „Řešení navrhované ministerstvem vnitra je v rozporu s nařízením o umělé inteligenci,“ popisuje pro iROZHLAS.cz právník neziskové organizace Iuridicum Remedium Jan Vobořil.

Pro jaké účely může stát systém na živé rozpoznávání obličejů využívat? i) cílené vyhledávání určitých obětí únosů, obchodování s lidmi nebo sexuálního vykořisťování lidí, jakož i vyhledávání pohřešovaných osob ii) prevence konkrétního, závažného a bezprostředního ohrožení života nebo fyzické bezpečnosti fyzických osob nebo skutečného a bezprostředního či skutečného a předvídatelného teroristického útoku iii) lokalizace nebo identifikace osoby podezřelé ze spáchání trestného činu, za účelem trestního vyšetřování, stíhání nebo výkonu trestu za trestné činy uvedené v příloze II*, za něž lze v dotčeném členském státě uložit trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené s odnětím osobní svobody v maximální délce nejméně čtyři roky. *například terorismus, obchodování s lidmi, sexuální vykořisťování dětí a dětská pornografie, nedovolený obchod s omamnými nebo psychotropními látkami, únos nebo vražda Zdroj: Evropské nařízení o AI (str. 126)

Konkrétní problém vidí v paragrafu, který policii umožní plošné vyhledávání některých kategorií zločinců bez individuálního posouzení dopadu. „Jedním ze základních nástrojů na kontrolu používání je povolení soudu s tím, že se má zabývat každým použitím systému. To znamená, že každé zařazení osoby, kterou hledáme, by měl soud posoudit,“ nastiňuje.

Podobné námitky vznesly v připomínkovém řízení během loňského jara třeba tehdejší místopředseda pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti) nebo Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). „Rozhodnutí pokrývá veškerý další provoz systému na 12 měsíců bez ohledu na počet a totožnost přidaných osob v dané kategorii,“ napsala tehdy Bartošova kancelář.

S odkazem na specifické části aktu pak rozporovala legalitu takového kroku: „Dle našeho názoru nelze povolit systém en bloc, ale schvalování musí podléhat každé jeho individuální využití. Tento náš výklad podporují i recitály 33 a 34.“

„Tento výklad plyne i z logiky věci – smyslem autorizace není abstraktní posouzení systému jako takového, referenčním rámcem je dopad na jednotlivce. Soudce však nemůže posoudit dopad do práv a provést test proporcionality, když v době rozhodování neví, kdo bude do systému zařazen, z jakých důvodů a na jak dlouho,“ doplnil tehdy Bartoš.

Trochu konkrétní i abstraktní

Ministerstvo vnitra relevantní část zákona neupravilo. V odpovědích na připomínky oponuje, že ohraničení systému specificky na prostory mezinárodního letiště poskytuje dostatečná omezení a nenarušuje ničí práva.

Od února platný evropský zákon navíc podle resortu nestanovuje povinnost vyhodnocovat zařazení jednotlivě: „O specifickém cílení hovoří recitál 34, který uvádí, že použití biometrických systémů má být zavedeno pouze k potvrzení totožnosti konkrétně cílené fyzické osoby a mělo by být omezeno na to, co je nezbytně nutné.“

Přesně to návrh obsahuje, argumentuje vnitro. „§39b stanoví možný osobní rozsah, a v něm umožňuje pouze detekci konkrétně cílených osob,“ píše ve vypořádání. „Každé posouzení je do jisté míry konkrétní a do jisté míry abstraktní. Není ostatně ani možné zajistit, že osoba se do určitého prostoru v určitém čase dostaví, aby bylo vůbec možno ji identifikovat,“ pokračuje.

Zahraniční výbor i přes výtky aktivistů a úřadů novelu schválil v původním znění. Jeho předseda Pavel Fischer (bezpp.) to řekl na tiskové konferenci po skončení jednání. Na otázky zaslané redakcí do vydání článku nezareagoval z důvodu časové vytíženosti.

Zpravodaj návrhu Robert Šlachta (zvolen za Přísahu, sedí v klubu ANO) chtěl původně tisk vrátit poslancům k přepracování. „Jsou tam nějaké technické chyby,“ uvedl v úterý pro iROZHLAS.cz jeho asistent Jaroslav Pelc.

Zástupci navrhovatele ho ale nakonec přesvědčili, že znění je v pořádku. „Veškeré obavy byly rozptýleny,“ vzkázal Pelc po schválení výborem.

Ústavně-právní výbor návrh nejspíš podpoří, sdělil v úterý jeho zpravodaj Zdeněk Hraba (bezpp.): „Pokud z diskuze se zástupci navrhovatele nevyplyne nějaká závažná skutečnost, tak ho podpořím. Rozhodl jsem se tak proto, že využití umělé inteligence pro biometrickou identifikaci je omezeno pouze (!) na prostory mezinárodních letištích, což z hlediska naší bezpečnosti dává smysl.“

„Osobně bych podpořil i rozšíření na hraniční přechody obecně. Co je ale pro mě červenou linií, to je použití ve vnitrozemí,“ doplňuje senátor z Benešova s tím, že proti takovému nápadu by bojoval.

Připustil však, že připomínky zváží. „I na to se budu zástupců ministerstva ptát a podle toho se k finálnímu hlasování postavím,“ říká Hraba.

Provoz v souladu

Policisté od chvíle, kdy novela vstoupila v platnost, nesmí už dříve nasazený systém používat ve „veřejně přístupných prostorech pro účely vymáhání práva“. Bezpečnost to ale podle mluvčího policejního prezidia Martina Moravčíka nesnižuje.

„Bezpečnost letiště je zajištěna dostatečně. Došlo k vypnutí konkrétních úseků, přičemž chod systému je zajištěn tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti České republiky,“ říká Moravčík pro iROZHLAS.cz. Dodává, že uchovávání dat i další provoz jsou v souladu se zákonem.

Pokud se pro úpravu vysloví i ústavně-právní výbor, tak poputuje na plénum Senátu a poté ho musí podepsat prezident. Ministerstvo vnitra jako předkladatel tvrdí, že technologie rozpoznávání tváří má zatím zůstat na letišti Václava Havla, ale do budoucna plánuje rozšíření i na další mezinárodní letiště.