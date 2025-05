Na Pražském okruhu se tvoří dlouhá kolona. Z kamionu na silnici vypadl 25tunový žulový kámen

V pátek ráno na Pražském okruhu vypadl z kamionu žulový kámen. Auta se v místě musí sjíždět do jednoho pruhu. Kvůli tomu se tvoří dlouhá kolona. Situace by měla být vyřešena do 16.45, informuje server iDnes.

