Na Pražský hrad se turisté nepodívají. Areál je kvůli silnému větru uzavřen

Areál Pražského hradu bude po celou neděli uzavřen. Informoval o tom na sociální síti Twitter mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Důvodem je silný vítr a možný pád předmětů ze střech. Nepřístupné jsou z bezpečnostních důvodů také Královská zahrada, Jižní zahrada a Jelení příkop. Praha 13:11 29. října 2017

„Na základě doporučení Hasičského záchranného sboru a vzhledem k pádům předmětů ze střech, které ohrožují zdraví a životy návštěvníků, byl uzavřen až do konce dnešního dne areál Pražského hradu,“ informoval prezdientův mluvčí Jiří Ovčáček.

„Již dříve byly kvůli vysokému riziku pádu stromů zavřeny zahrady Hradu," doplnil mluvčí.

Z bezpečnostních důvodů zůstala uzavřena také pražská zoologická zahrada, kde vítr poškodil část seníku, ploty a některé vyhlídky. Návštěvníci se sem nepodívají ani zítra.

„Vzhledem ke škodám, které způsobila vichřice, a k možnému ohrožení návštěvníků padajicími větvemi dnes Zoo Praha zůstane zavřená. Velmi se omlouváme," informoval na svém facebooku ředitel zoo Miroslav Bobek.

Kvůli nápravě škod způsobených vichřicí a úklidu bude Zoo Praha zavřená ještě zítra, v pondělí 30. října. Děkujeme za pochopení!

Uzavřena je pro návštěvníky také část pražské botanické zahrady. „Z důvodu silného větru budou z bezpečnostních důvodů pro veřejnost po celý den uzavřeny Venkovní expozice. Skleník Fata Morgana zůstává v provozu," informovala na facebookových stránkách.

Kvůli uvolněné střeše byl evakuován i Průmyslový palác na Výstavišti, kde se koná přehlídka Designblok.

„Z bezpečnostních důvodů jsme nuceni do odvolání uzavřít celý výstavní prostor Designbloku. Jakmile se počasí umoudří, zase otevřeme. Omlouváme se všem návštěvníkům i vystavujícím za komplikace,“ píše se na facebookovém profilu Designbloku.



Někteří lidé už se na facebookovém profilu Designbloku ptají, zda se dá v nejbližších hodinách očekávat otevření areálu. „Jedeme z Brna, takže by nás taky zajímalo, jestli to otočit zpátky, nebo si počkat,“ píše jedna z uživatelek na sociální síti.

Areál Výstaviště ale bude pravděpodobně do pondělí uzavřen.