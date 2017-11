Přehled tisku: lukrativní Příkopy, soudy trestají znásilnění mírně a finanční úspěch církve

Krušnohorské doly by se mohly stát součástí světového dědictví UNESCO. Největším nebezpečím pro seniory je užívání vysokého počtu léků nevhodných vzhledem k věku a zdravotnímu stavu... Co dalšího přinášejí páteční české deníky, se můžete podívat v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:24 24. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražská ulice Na Příkopě žije i v nočních hodinách. | Foto: VitVit (Wikimedia) | Zdroj: CC BY-SA 4.0

E15

Developeři budují z Václaváku a okolí nové drahé Příkopy – to je titulek deníku E15. Očekává se totiž, že v této lokalitě vzniknou nové obchody a zvýší se taky cena nájmů. Ty se dostaly v ulici Na Příkopě už přes 200 eur za metr čtvereční měsíčně. Na Václavském náměstí se teď měsíčně platí u nejlepších prodejen za stejnou plochu 160 až 180 eur.

Mladá fronta DNES

Krušnohorské doly by se mohly stát součástí světového dědictví UNESCO. Píše o tom Mladá fronta DNES. Nominační dokumenty desítek krušnohorských památek dorazí do pařížského centra za pár týdnů a týkají se české i saské strany hor. Na české straně se o zápis na seznam uchází například středověký důl Mauritius u Abertam, památková zóna v Jáchymově nebo památky v Krupce.

Lidové noviny

České soudy trestají znásilnění v mnoha případech příliš mírně. Na analýzu rozsudků organizace ProFem upozorňují Lidové noviny. Pachatelé často kvůli nedostatku důkazů dostanou jen podmínku. V loňském roce bylo za znásilnění odsouzeno 280 lidí. Soudy ale řešily 650 takových událostí. Navíc pouze v osmi procentech případů oběti takový čin nahlásily.

Hospodářské noviny

Střední školy přijímají velký počet žáků, kteří na studium nestačí. Vyplývá to z analýzy výsledků letošních prvních celostátních zkoušek na střední školy s maturitou, na kterou upozorňují Hospodářské noviny. Důvodem je to, že školy dostávají peníze podle počtu žáků. Ředitelé se jich tak proto snaží přijmout co nejvíc.

Deník

Katolické církvi se v loňském roce ekonomicky dařilo - rostly jí výnosy a přibývalo i darů od věřících. To je téma regionálního Deníku. Oproti předchozímu roku se výnosy z hospodaření zvýšily o 11 procent na 1 miliardu a 400 milionů korun. Na daních státu odvedly diecéze téměř 114 milionů korun a na své školy, zdravotnická zařízení a památky vynaložily téměř miliardu korun.

Právo

Nevhodné léky můžou ohrožovat seniory v zařízeních sociální péče, píše se v dnešním deníku Právo. Potvrzují to výsledky tříletého šetření neziskové organizace Ústav lékového průvodce a klinických farmaceutů. Největším nebezpečím je užívání vysokého počtu léků nevhodných vzhledem k věku a zdravotnímu stavu pacienta nebo nevhodná dávka a kombinace přípravků.