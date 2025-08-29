Na pumy muž povolení má, na tygra ne. Úřady prověřují další podezřelý chov šelem V Česku
Veterináři společně s úředníky prověřují další podezřelý chov kočkovitých šelem v Česku, zjistil Český rozhlas Střední Čechy. Ve Smečně na Kladensku chová u svého domu Miroslav Bráborec tři americké pumy a jednoho tygra ussurijského. Na pumy povolení od veterinářů má, na tygra nikoliv. Všechny výběhy navíc stojí bez souhlasu stavebního úřadu, jsou tedy nelegální.
Chovatel zvířat Miroslav Bráborec představuje svého tygra ussurijského, jmenuje se Bibi. „Ona chce vždycky někoho očuchat. Dáte ji zaoblenou ruku, ona ji očuchá. Nemůže vám ublížit,“ říká Bráborec u svého výběhu. Bibince, jak tygrovi říká, je 3,5 roku.
Tygr a tři pumy. Poslechněte si reportáž Radka Duchoně z nelegálního chovu ve středočeském Smečně.
Podle České inspekce životního prostředí je Bráborcův chov v pořádku. Krajská veterinární správa však uvedla, že to platí jen o chovu tří pum, problém představuje právě tygr.
Podle stavebního úřadu navíc chovatel vše provozuje bez stavebního povolení. Muž tvrdí, že chce prostor zlegalizovat a tygra přesunout o několik set metrů dál.
„Toto je pozemek vedený v územním plánu jako sad. Před rokem 2022 se prakticky jenom nahlásilo na KVS (krajskou veterinární správu), že se chystáte chovat, pěstovat a tak dále, takže se stavební úřad nemusel oslovit,“ vysvětluje Bráborec, jak se o zvířata staral dle svého názoru legálně.
„Tak jsme to vystavěli, pak v lednu 2022 vyšlo v platnost, že musíme mít stavební povolení. Odbor životního prostředí jsme oslovili, na KVS jdeme a veškeré papíry ze stavebního úřadu máme prakticky podchycené,“ říká dále chovatel.
Výběh pro tygra má 320 metrů čtverečních, výška oplocení s elektrickým jištěním je čtyři metry. Chovatel mi ukázal projekt na nový výběh, který projektant dokončí 7. září.
Opakované pokuty
Mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká potvrdila, že u chovatele kontrolovali dodržování zákona o obchodování s ohroženými druhy. „V rámci kontroly chovatel doložil legální původ všech exemplářů, z pohledu zákona o obchodování s ohroženými druhy je tedy tento chov v pořádku.“
Státní veterinární správa pochybení našla pouze u chovu tygra, potvrzuje její mluvčí Petr Majer.
„Již několik let zde chová jedince tygra ussurijského, a to bez povolení od Krajské veterinární správy. I přes podávanou žádost chovatele správa toto povolení neuložila, protože chovatel nedoložil kolaudační souhlas ke stavbě ubikace pro tygra,“ říká Majer.
Chovatel dostává pravidelně od veterinářů pokuty, to i sám přiznal.
„Na pozemku v obci Smečno, kde se podle neoficiálních informací nacházejí klece na chov kočkovitých šelem, nestojí žádná legálně povolená stavba, tedy ani rodinný dům. Všechny objekty na tomto místě byly postaveny bez stavebního povolení a v současné době je nelze dodatečně legalizovat. S provozovatelem stavební úřad žádné řízení nevede,“ stojí ve vyjádření, které Českému rozhlasu Střední Čechyn zaslala vedoucí stavebního úřadu ve Slaném Lenka Horáčková.
Horáčkova dodala, že se u nich chovatel informoval o možnosti stavby výběhu na jiném pozemku a že po splnění všech podmínek je stavba možná.