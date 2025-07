Na sankční seznam EU přibyl ruský tanker Gogland. Jeho majitel má kancelář v Praze

EU zařadila ruský ropný tanker Gogland na evropský sankční seznam. Je součástí 18. balíčku protiruských sankcí.

Investigativní tým Radiožurnálu letos v březnu popsal, jak ropný tanker Gogland v pravidelných trasách pluje mezi Ruskem a Tureckem a že nese znaky typické pro takzvanou stínovou flotilu, která pomáhá Rusku financovat válku na Ukrajině.

Tanker patří společnosti Silverina Holding SA z ruské Samary, Radiožurnál ale nalezl její kancelář v luxusním bytě v Praze.

Zástupce firmy Daniil Petrov už dříve tvrdil, že tanker vozí jen slunečnicový olej. Na dotazy Radiožurnálu o zařazení na sankční seznam nereagoval. Praha 5:00 29. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podezřelé chování tankeru Gogland několik měsíců monitorovali reportéři Radiožurnálu (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

„Tanker se aktivně zapojuje do dlouhodobých nekalých aktivit v Kerčském průlivu, podílí se na vývozu ruské ropy a ropných produktů z ruských přístavů v Baltském, Černém a Azovském moři a vplouvá do přístavů na Krymu na Ukrajině,“ píše se o lodi Gogland v sankčním seznam.

Ten zástupci členských států Evropské unie schválili 20. července jako součást 18. balíčku protiruských sankcí. Kromě Goglandu je na seznamu dalších 104 lodí a celkem i s předchozími balíčky je jich už 447.

We’re adding 26 entities supporting Russia’s military-industrial complex and listing 105 more vessels in Russia’s shadow fleet, bringing the total to 444 ↓ pic.twitter.com/eZvxb4Rm2G — European Commission (@EU_Commission) July 18, 2025

„Jde o důležitý krok, kterým omezujeme ruské příjmy z prodeje ropy. Právě ty jsou hlavním důvodem, proč je třeba proti takzvané stínové flotile postupovat,“ řekl pro Radiožurnál ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (nestr.). Zařazení na seznam znamená pro tanker zákaz vplouvat do všech evropských přístavů.

Podezřelé chování tankeru Gogland několik měsíců monitorovali reportéři Radiožurnálu. Loď se plavila pod vlajkou Republiky Palau, ostrovního mikrostátu, jehož barvy si oblíbili kapitáni, kteří se chtějí vyhnout kontrolám úřadů.

Na serverech, které zaznamenávají dráhy námořních lodí, reportéři sledovali pravidelné cesty Goglandu mezi přístavy na západě Turecka a Kerčským průlivem, který ovládá Ruská federace. Za 90 dní například server Vesselfinder zaznamenal hned několik takových cest. Podobně servery ukazovaly i případ, kdy se Gogland desítky kilometrů od ruských břehů otočil a vyplul zpět do Turecka.

‚Nevozíme ropu‘

Podle veřejně dostupných údajů byl Gogland postaven v loděnici v ruské Samaře.

Ruský ropný tanker vozí náklad do Turecka. Firma, která ‚stínové plavidlo‘ vlastní, má kancelář v Praze Číst článek

Dříve se loď plavila i pod vlajkou Kypru a v minulosti několikrát změnila název, nejprve nesla jméno Adriana, pak Tanker-Himovoz-352 a Vedrey Vinga než se přejmenovala na Gogland.

Provozuje ho ruská firma Staksel Co Ltd., majitelem je ruská firma Silverina Holding AS, která na svých webových stránkách uváděla adresu v pražských Vokovicích a kontaktní číslo s českou předvolbou.

Na pražské adrese se nachází luxusní bytový komplex obehnaný vysokou zdí a nazvaný Šárecký dvůr. Byty se v něm prodávají za cenu kolem 30 milionů.

Na kontaktní adrese firmy Silverina Holding SA reportéři letos v březnu nikoho nezastihli. Telefon ale zvedl pětadvacetiletý Daniil Petrov, rodák z ruské Samary s českým občanstvím. Právě on se svou matkou Olgou vlastní byt v Šáreckém dvoře.

Radiožurnálu se Daniil Petrov v březnu představil jako zástupce společnosti Silverina Holding SA pro evropský trh. Tvrdil ale, že firma ani loď Gogland nemají s Ruskem žádné vazby a že tanker má smlouvy s tureckými firmami a pluje pouze mezi tureckými přístavy. A také popřel, že by Gogland převážel ropu nebo ropné produkty.

„Nepřeváží žádné ropné produkty, převáží slunečnicový olej,“ tvrdil v březnu. „Ten tanker ani nemůže převážet ropné produkty, protože to je chemický tanker. Ten tanker není postaven na to, aby vozil ropu,“ prohlásil Petrov a slíbil, že na další dotazy odpoví e-mailem. Na zaslané otázky už ale neodpověděl.

Z webu společnosti krátce na to zmizely kontaktní údaje do pražských Vokovic a místo českého telefonního čísla se objevilo číslo s tureckou předvolbou. Když na něj reportéři opakovaně volali, telefon byl vypnutý. Na volání a SMS mezitím přestal reagovat i Petrov. Po několika dnech z webu zmizela i celá stránka společnosti Silverina Holding SA.

Putinův nástroj pro obcházení sankcí se ocitá pod drobnohledem Západu. Co je ruská stínová flotila? Číst článek

Radiožurnál v pondělí kontaktoval Petrova znovu, aby se ho zeptal, co říká na zařazení Goglandu na seznam, co to pro firmu znamená a jak si vysvětluje, že podle sankčního seznamu tanker převážel ropu, zatímco on tvrdil, že šlo o slunečnicový olej. Jeho mobil byl ale nedostupný a na otázky zaslané v SMS do vydání článku nikdo neodpověděl.

Stínová flotila

Tankeru Gogland si všímali i v zahraničí. Mezinárodní internetový server Black Sea News ho zařadil na seznam lodí, které vyváží ropu z ruských přístavů v Černém moři. Podle pozorovatelů z neziskové organizace Black Sea Institute of Strategic Studies používá Gogland takzvaný „data spoofing“. Jinými slovy záměrně zkresluje údaje o své poloze.

Ropný tanker Gogland podle březnového zjištění Radiožurnálu nesl mnoho znaků typických pro ruskou stínovou flotilu, jak je popisují dokumenty Evropského parlamentu. Pojem „stínová“ (nebo také „šedá“ či „temná“) flotila vznikl podle situace, kdy loď záměrně vypne telekomunikační vysílač, aby zmizela z dohledu úřadů. Zároveň termín vyjadřuje různé stupně ilegality, ve kterých se tyto lodě běžně pohybují.

Tankery používají nejrůznější triky, aby se vyhnuly zastižení v ruském přístavu. Například přečerpávají ropu přímo na moři z lodi na loď nebo vypínají GPS a falšují údaje o své poloze. Necelá polovina námořního vývozu ruské ropy se odehrává v Černém a Baltském moři a mezi tři největší importéry patří Čína, Indie a Turecko.

Co když převáží ropu? Podezřelý ruský tanker je v hledáčku reportérů, má vazbu na Česko Číst článek

Proč to dělají? EU totiž vyhlásila ropné embargo a cenový strop, za který je možné ruskou ropu nakupovat. Právě ten ale ruská stínová flotila obchází a skrytým transportem zajišťuje Rusku vyšší ceny. Vývoz nerostných surovin pak pomáhá Kremlu udržovat v chodu jeho válečnou mašinérii na Ukrajině.

O ruské společnosti Staksel LLC, která Gogland provozuje, se nemluví poprvé. V sankčním seznamu se píše, že v minulosti „přepravovala také tanker Volgoneft-212, jenž se v prosinci 2024 potopil v Kerčském průlivu, což vedlo k ekologické katastrofě v důsledku úniku ropy“.

„Tyto lodě nejen porušují cenové stropy, ale představují i bezpečnostní hrozbu – podílejí se na útocích na evropskou infrastrukturu a nesou i environmentální rizika,” řekl k tomu ministr zahraničí Jan Lipavský.