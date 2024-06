Rektor Vysoké školy ekonomické Petr Dvořák vytáhl další trumf v tažení proti národohospodářské fakultě. Zatímco před vysokoškolskou etickou komisi opět míří odvolaný děkan Miroslav Ševčík, rozhodnutí komise nabírají na váze. V případě porušení etického kodexu může zaměstnanci nově hrozit pracovní důtka nebo i vyhazov. Dvořák tak reagoval na předchozí zkušenosti s „národohospodáři“. Ševčík by mohl být prvním akademikem, který systém vyzkouší. Původní zpráva Praha 5:00 28. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Ševčík | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na Ševčíka přišel nový podnět k etické komisi. Její závěry budou nově na popud rektora závazné

Akademický senát Vysoké školy ekonomické (VŠE) ve středu odpoledne schválil nový návrh rektora Petra Dvořáka o etické komisi a etickém kodexu. Serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu to potvrdila mluvčí školy Kateřina Macháčková. Rozhodnutí komise by tak nyní mělo být větším bičem proti hříšníkům, kteří kodex slušného chování poruší.

Komise totiž nově povýšila ve strukturách vysoké školy a její rozhodnutí se stanou pro pracovníky závazná. Pokud by tedy některý z nich podle komise pochybil, jeho nadřízený by ho za to mohl potrestat pracovní důtkou, v krajním případě i propuštěním.

Rektor Petr Dvořák, který dlouhodobě vede s Miroslavem Ševčíkem spor a na konci loňského roku ho z čela národohospodářské fakulty odvolal, tento krok otevřeně obhajoval snahou posílit význam komise i kodexu.

„Dlouhou dobu jsem žil v tom, že etický kodex by měl být něco, na čem se všichni dohodneme, že je v zásadě sepsáno to, co všichni dodržujeme. Vývoj v poslední době mě přesvědčil, že to tak bohužel všichni nemáme,“ zdůvodňoval na zasedání senátu minulé pondělí s narážkou na pracovníky národohospodářské fakulty.

Právě jejich chování totiž komise prošetřuje nejčastěji. „Od roku 2020 se etická komise sešla desetkrát a kromě posledních dvou zasedání se zabývala pouze podněty zabývajícími se pracovníky národohospodářské fakulty,“ řekla senátorům Eliška Hubáčková, členka komise a zároveň senátorka.

S takovým výkladem nesouhlasil další senátor a právník od „národohospodářů“ Jan Vondráček, který dlouhodobě podporuje odvolaného děkana Miroslava Ševčíka.

„Řadu podnětů, které jsem podat mohl, tak jsem je nepodal právě proto, abychom zbytečně nejitřili některé už komplikované situace. Ale jestli slyším argument směrem k národohospodářské fakultě, že se na etické komisi řeší jen naše fakulta, tak je otázka chvilky, kdy to můžeme změnit,“ hrozil ostatním zástupcům vysoké školy.

‚Máme na vás materiál‘

První podnět, který by se mohl v novém režimu projednávat, míří právě proti budoucímu proděkanovi pro ekonomiku Ševčíkovi. Podle informací serveru iROZHLAS.cz ho podal bývalý kandidát na děkana z květnových voleb ze stejné fakulty Pavel Potužák.

Podstatou sporu, který vyústil v podnět etické komisi, je statistika o počtu studentů, kteří se hlásí na národohospodářskou fakultu. Potužák z katedry ekonomie i během své kandidatury do čela fakulty tvrdil, že nástup Ševčíka jako děkana způsobil rapidní propad přihlášených studentů.

S tím ale Ševčík nesouhlasil. „Na práh mé kanceláře vstoupil pan docent Ševčík se slovy: ‚Pane Potužáku, přestaňte šířit lži o počtu přijatých studentů na národohospodářské fakultě. Pokud s tímto nepřestanete, máme na vás materiál, který ukazuje, že znevažujete své kolegy.‘“ Tak popsal Potužák incident v útrobách fakulty v podnětu komisi.

„Tento přístup považuji na akademické půdě za zcela nepřijatelný. Dle mého názoru se jedná o formu vydírání či vyhrožování,“ shrnul a vyzval členy komise k tomu, aby zaujali k případu stanovisko. Celá situace se podle něj navíc odehrávala v „mimořádně agresivním a útočném“ duchu.

‚Lež a fáma‘

Dříve odvolaný děkan Ševčík to ale považuje za „další lež a další fámu“, jak uvedl pro iROZHLAS.cz. Připustil, že Potužáka vybídl k tomu, aby přestal „dezinformovat veřejnost a nevedl kampaň na svých hodinách proti části našich vyučujících“.

„Nemám žádný materiál, mám pouze tabulky s počtem studentů, kteří odešli (z oboru, na jehož výuce se Potužák podílí – pozn. red.). Naše fakulta má navíc vlastní etickou komisi, na kterou se měl obrátit, takže ta celouniverzitní je věcně nepříslušný orgán,“ řekl Ševčík.

Potužák pracuje s počty uchazečů na fakultu a srovnává je s počtem narozených dětí o 19 let dříve. Jeho grafy začínají již v roce 2010, kdy se Ševčík poprvé stal národohospodářským děkanem, a Potužák na nich dokazuje, že propad přihlášek mezi roky 2010 a 2022 byl 66 procent, zatímco demografický propad pouze 28 procent.

Statistiky, které pak připravilo vedení fakulty v uplynulých dnech, se zabývají pouze roky 2014 až 2024. „Z údajů vyplývá, že pokles přihlášek ke studiu na bakalářském stupni studia od roku 2015 (žadatelé narození v roce 1995) až do roku 2017 (žadatelé o studium narození v roce 1997) prakticky odpovídal demografickému vývoji,“ docházejí k závěru vedoucí fakulty. Po opětovném nástupu Ševčíka do čela fakulty pak podle vedení počet přihlášek dokonce stoupal.

Zatím není jasné, kdy by etická komise měla o podnětu rozhodnout, podle informací serveru iROZHLAS.cz by k tomu ale mohlo dojít až po letních prázdninách. V uplynulém roce komise řešila například Ševčíkova veřejná vystoupení, kdy došla k závěru, že jeho chování bylo v rozporu s etickým kodexem, nebo se dvakrát zabývala podněty na tiskového tajemníka fakulty Daniela Váňu. Také u něj členové dvakrát konstatovali porušení kodexu.

Odvolání děkana z funkce

Rektor Dvořák jemu podřízeného Ševčíka dlouhodobě kritizoval za výroky a veřejná vystoupení, které pronášel na demonstracích a politických akcích.

Snahy o jeho odvolání ale odstartovaly až poté, co se děkan 11. března loňského roku zúčastnil protestu na Václavském náměstí v Praze.

Následně ho novináři vyfotografovali, jak ho vytlačují těžkooděnci ze schodů Národního muzea. Desítky lidí, které se před tím účastnily demonstrace Česko proti bídě, požadovaly sundání ukrajinské vlajky z čela budovy. Ševčík se ale dlouhodobě hájí tím, že pomáhal zraněnému muži, žádnou vlajku prý strhávat nechtěl.

Děkan, který má za sebou několik kontroverzních momentů, dlouhodobě odmítá, že by poškozoval dobré jméno VŠE nebo fakulty, kterou vedl. Post děkana musel opustit na konci loňského roku. Na fakultě ale zůstává a na rektora podal kvůli odvolání žalobu. Soud odmítl žalobě přiznat odkladný účinek, a vrátit tak Ševčíka do funkce, jednání ale zatím nenařídil.