Na severu Čech klesly teploty k minus 15 stupňům. Přes den bude nejtepleji na Liberecku

,Jeden ze studentů obíhal patra a varoval před střelbou,‘ vzpomíná na útok proděkan fakulty

„Ten hlavní šok přišel po tom, co jsem slyšel střelbu z ochozu,“ říká Jan Koura. Nejdřív o tragédii vůbec nevěděl. K němu do 2. patra zpočátku dozníval jen dupot, a to, že někdo hýbá s nábytkem.