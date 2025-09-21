Na severu Čech vznikla nová cyklostezka, která spojuje dva kraje. Netypicky je tvořena betonem
Na severu Čech spojuje nová cyklostezka dvě města, dva okresy a dva kraje. Leží na pomezí Ústeckého a Libereckého kraje mezi Českou Kamenicí na Děčínsku a Kamenickým Šenovem na Českolipsku. V neděli ji zástupci samospráv slavnostně otevřeli. Cyklostezka vyšla na 80 milionů korun. Okolo 62 milionů korun pokryla dotace.
„Propojí dvě naše města způsobem, kde nebude doprava automobilů, která nám do teď dost komplikovala situaci. Lidé teď můžou bezpečně na kolech nebo pěšky krásnou krajinou,“ pochvaluje si nezávislý starosta Kamenického Šenova Martin Bártl.
„Liberecký kraj podpořil výstavbu cyklostezky propojující Českou Kamenici a Kamenický Šenov dotací ve výši 1,4 milionu korun,“ doplnil náměstek libereckého hejtmana Jan Sviták (Starostové pro Liberecký kraj).
Dotace byla podle něj určena na část stezky v katastru města Kamenický Šenov na Českolipsku, která tvoří necelých 700 metrů, tedy asi pětinu nového úseku.
Nová trasa vede podél železniční trati, což zajišťuje příznivý sklon i nejkratší možné spojení mezi centrem České Kamenice a dolním Kamenickým Šenovem.
Stezka je netypicky vybudovaná z betonu, který zaručuje delší životnost a nižší nároky na údržbu. Vede chráněnou krajinnou oblastí České středohoří. Využít ji lze nejen pro cyklistiku, ale také pro in-line brusle nebo v zimě pro běžkaře.
Trasa má podle starosty velký význam pro rozvoj turistického ruchu i pro každodenní dopravu obyvatel. „Do budoucna je v plánu její prodloužení k Panské skále a dále směrem na Českou Lípu. Již dokončené je také napojení skrze novou cyklotrasu na cyklostezku Ploučnice v Děčíně a Benešově nad Ploučnicí,“ řekl starosta České Kamenice Jan Papajanovský z hnutí STAN.