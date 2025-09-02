Na silnicích ve Zlínském kraji zemřelo během prázdnin sedm lidí, o čtyři více než loni

Letošní letní prázdniny mají ve Zlínském kraji tragickou bilanci na silnicích. Při dopravních nehodách v červenci a srpnu zemřelo na tamních silnicích sedm lidí. Tři oběti si vyžádaly nehody v červenci, čtyři v srpnu. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie, informuje Český rozhlas Zlín.

dopravní nehoda, ilustrační foto

Letošní letní prázdniny mají ve Zlínském kraji tragickou bilanci na silnicích (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Statistiky se od loňského roku výrazně proměnily. Prázdninové dopravní nehody si letos vyžádaly sedm životů, loni měly v kraji tři oběti v červenci a v srpnu nezemřel při dopravní nehodě v regionu nikdo.

Podle nejčerstvějších údajů se za měsíc srpen v kraji celkem stalo 334 nehod, což je o 26 více než loni. Při nehodách bylo 15 lidí těžce zraněno, 151 lehce a celková škoda přesáhla 23 milionů korun.

Ztráty na životech

První letošní červencová smrtelná nehoda v kraji se stala 13. července, kdy motorkář zemřel po střetu s dodávkou a osobním autem u Starých Hutí na Uherskohradišťsku. O den později cyklista nepřežil střet s osobním autem v Uherském Hradišti.

U Veletin na Uherskohradišťsku srazilo 27. července chodce nákladní a pak i osobní auto. Ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku zemřel 8. srpna muž po pádu z kola, 17. srpna zahynul řidič osobního automobilu po nárazu do stromu u Hvozdné na Zlínsku.

Další smrtelná nehoda se stala 27. srpna, kdy zemřela spolujezdkyně po srážce dvou osobních aut u Bezměrova na Kroměřížsku. Oběť si podle policejních statistik vyžádala i nehoda v sobotu 30. srpna.

Příčiny tragických nehod

Nejčastější příčinou nehod bylo podle policejního mluvčího Radima Šišky nepřizpůsobení jízdy okolnostem. „Druhou nejčastější příčinou byla nepřiměřená rychlost. Nejvíce nehod se stalo v úterý 26. srpna, a to celkem 19,“ uvedl Šiška.

„Musíme upozornit, že statistiky nehod policie zpětně upravuje. Prověřování může například ukázat, že skutečnou příčinou úmrtí nebyla dopravní nehoda, ale zdravotní potíže řidiče,“ řekl mluvčí a dodal, že dodatečně se naopak do počtu obětí připočítávají lidé, kteří zemřeli do 24 hodin po nehodě.

Blanka Kovandová, kvr

