Na stánky v Karlových Varech spadl strom. Zraněného muže převezli do nemocnice, ženu ošetřili na místě

Na třídě T. G. Masaryka v Karlových Varech spadl v sobotu odpoledne strom na stánky. Dva lidi pád stromu zranil, informoval náměstek krajských hasičů Dušan Uhlík. Mluvčí krajské záchranné služby Simona Kratochvílová uvedla, že šlo o ženu, která utrpěla lehké zranění, a muže se středně těžkým zraněním.

Karlovy Vary Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Strom spadl v dolní části třídy T. G. Masaryka u vstupu do Smetanových sadů. Podle Uhlíka zasáhl dva stánky a rozvaděč elektrické energie. Vyrazilo tam sedm jednotek hasičů, aby strom a následky jeho pádu odstranily, uvedl Uhlík.

„Záchranáři na místě ošetřili ženu, ročník 1970, kterou s lehkým zraněním převezli na pohotovost karlovarské nemocnice,“ řekla Kratochvílová. “Muž, ročník 1963, utrpěl středně těžká poranění v oblasti těla a dolních končetin a také skončil na pohotovosti karlovarské nemocnice,“ dodala mluvčí.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme