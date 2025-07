Na stavbu obchvatu Břeclavi vyrazili archeologové. Očekávají nálezy od pravěku až po středověk

Nálezy od pravěku až po středověk by mohly skrývat pozemky, přes které má do roku 2029 vést propojka dálnice D2 s břeclavskými městskými částmi Poštorná a Charvátská Nová Ves. Ve středu tam začal archeologický průzkum před zahájením stavby budoucího obchvatu města, na místě byl i Český rozhlas Brno. Břeclav 5:00 17. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít U budoucího obchvatu Břeclavi začal archeologický průzkum | Foto: ŘSD ČR | Zdroj: ŘSD

Obchvat by měl významně ulevit dopravě v centru Břeclavi, zároveň jde ale o archeologicky cennou oblast, která byla po staletí osídlená. „Vzhledem k tomu, že první hrábnutí do země bylo dneska, takže se ještě nenašlo nic,“ vysvětluje archeolog Petr Juřina, jak na poli před Břeclaví u sjezdu z dálnice D2 začínají archeologické průzkumy.

Ještě než tu budou stavět dělníci, tu budou kopat archeologové. „Tady byla zahájena skrývka ornice a teprve tam se pod ní dostaneme na ty terény a situace, které nás zajímají,“ upřesňuje Juřina, který předpokládá, že místo bude na nálezy bohaté od pravěkých až po středověké.

Podle Juřiny obchvat má stát i nedaleko předpolí Hradiště na Pohansku. „To se dostáváme třeba do období Velké Moravy, takže ze všech těchhle těch dob, plus teda z raného a vrcholného středověku se tady ty nálezy dají očekávat.“

Archeologové by tu měli být čtyři měsíce, pak by je už měli vystřídat dělníci. Obchvat teď čeká na stavební povolení. „Na záchranný archeologický výzkum by měla navázat vlastní stavba. My v tuhle chvíli dokončujeme dokumentaci pro zadání té stavby, máme ji v čistopise. No, a tu samotnou soutěž bychom chtěli zahájit v průběhu podzimu někdy na přelomu třetího, čtvrtého kvartálu letošního roku,“ říká ředitel závodu Brno, Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

Obchvat uleví dopravě v Břeclavi

Devítikilometrový úsek povede jižně od Břeclavi směrem na městské části Poštorná a Charvátská Nová Ves a odkloní tak jinak hustou dopravu z centra. „Břeclav je přetížená intenzivní dopravou, včetně kamionů. Přes město projíždí denně přes 20 000 aut a v ranních a odpoledních špičkách dochází k zácpám a kolonám,“ doplňuje starosta z hnutí ANO Svatopluk Pěček.

Stavba za 2,3 miliardy korun by měla začít příští rok. Hotovo by mělo být v roce 2029.

Mapa obchvatu Břeclavi | Foto: ŘSD ČR | Zdroj: ŘSD