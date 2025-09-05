Na stavebním úřadu v Novém Boru je poslední úředník. Radnice řeší nízké platy a omezující zákony
Vláda se ve středu nedohodla s odbory na navýšení platů státních zaměstnanců. Výše odměn je přitom jedním z důvodů, proč se některým úřadům nedaří shánět nové zaměstnance. Je to mimo jiné případ radnice v Novém Boru na Českolipsku, která kvůli nedostatku úředníků musela omezit úřední hodiny.
Vláda a odbory budou o růstu platů ve veřejné sféře dál jednat. Ve středu se jejich zástupci neshodli. Ministerstvo práce navrhovalo dvě varianty růstu platových tarifů o pět nebo sedm procent, odbory na schůzce prosazovaly vyšší rezortní variantu, vláda zase tu nižší.
„Závěr byl, že budeme v jednání pokračovat někdy v příštích dvou, třech týdnech. My jsme se snažili udělat krok, který by pomohl lidem s nejnižšími výdělky a udělat to tempo růstu o sedm procent. U zbývajících – pominu-li školství, obranu a vnitro – by to bylo o pět procent,“ přibližuje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL.
Platy hůře placených státních zaměstnanců mají růst rychleji, aby se vyrovnaly s o kategorii vyšší skupinou. Podle ministerstva je rozdíl mezi nimi neopodstatněný. Jde například o pracovníky v kultuře nebo nepedagogy.
Poslední úředník
Ve stavebním úřadu v Novém Boru zbyl poslední kvalifikovaný úředník. Od 1. září sice nastoupila mladá absolventka, ale podle tajemníka Josefa Chýleho bude trvat nejméně několik měsíců, než se zaučí. Navíc ji paradoxně musí město doplácet nad úroveň státem daných tabulek, aby byla alespoň na úrovni státem zaručeného platu.
S novým stavebním zákonem navíc novoborskému úřadu připadly některé agendy úřadů nižšího stupně, s čímž práce přibylo. Ve čtvrtek proto lidé mohou úřad navštívit jen po předchozí domluvě.
Problémy s obsazením pracovních pozic ale nepramení jen z finančního ohodnocení. Chýle se domnívá, že by bylo dobré rozvolnit zákon, který definuje nutnou kvalifikaci. Úřad může zaměstnat například absolventy oborů ekologie nebo věd o zemi.
Zákon ale nepočítá s tím, že by se na tuto pozici mohli hlásit například absolventi elektrotechnických oborů, kteří by také měli umět číst technické výkresy, tudíž by pro takovou práci mohli být rovněž vhodní.
Podobný problém mají také například v Mostě. Tamní magistrát už třikrát neúspěšně vyhlašoval výběrové řízení na pozici vedoucího odboru investic.