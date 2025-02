Na střední školu se zatím přihlásilo 145 tisíc uchazečů. Většina z nich elektronicky, říká ředitelka Cermatu

Zájemci o studium na středních školách mají už jen čtvrtek na to, aby podali své přihlášky. Většina je letos odevzdala přes elektronický systém DiPSy, který měl premiéru v minulém roce. „Na rozvoji toho systému pracujeme nonstop. Pro tento ročník jsme začínali v návaznosti na příští rok a budeme na tom stále pracovat,“ uvedla pro Radiožurnál ředitelka státní organizace Cermat Barbora Rosůlková. Rozhovor Praha 9:25 20. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zájemci o studium na středních školách mají už jen čtvrtek na to, aby podali své přihlášky | Foto: Filip Jandourek

Kolik se do čtvrtečního rána přihlásilo studentů na střední školy?

Já mám údaje ke včerejší půl jedenácté hodině večerní, kdy tam bylo asi 145 tisíc přihlášených uchazečů a skoro 400 tisíc přihlášek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s ředitelkou státní organizace Cermat Barborou Rosůlkovou

Kolik jich má ještě podle vašeho odhadu přihlášku v těch posledních hodinách podat?

Můj odhad byl, že se budeme pohybovat okolo 140 až 150 tisíců celkově. Dnes tam už bylo velmi málo přihlášek, takže si myslím, že se dostaneme k těm 150 tisícům.

V posledních dnech se objevily zprávy o tom, že se byly v systému DiPSy nějaké výpadky - konkrétně tři hodinové v pondělí. Co se stalo a jaké komplikace to podle vás způsobilo?

Byl to výpadek, ale nebyl tříhodinový. Stalo se to v průběhu dne třikrát zhruba po hodině – nešlo o výpadek celku. Samozřejmě ten dopad je stejný, nicméně uchazečům se i tak podařilo se do systému dostat a přihlásit se. Je nám to velmi líto, ale byl to jediný problematický den.

S čím mají žáci a jejich rodiče při podávání přihlášky přes systém DiPSy největší problémy?

Nemyslím si, že mají výrazné problémy se systémem samotným. Jde spíše o to, že například až při přihlašování zjistí, že jim chybí nějaká příloha, kterou daná škola požaduje. I to se však dá doložit, takže jsme opravdu žádné výrazné problémy nezaznamenali.

4:25 Systém pro přihlašování na střední školy měl drobné potíže. Nyní už funguje, řekla šéfka Cermatu Číst článek

Pokud někdo odevzdá svoje přihlášky třeba až ve čtvrtek, a měl by v nich chybu, je tam ještě nějaká lhůta na opravu a jak dlouhá případně je? Třeba když ho škola vyzve, aby doplnil nějaké chybějící přílohy.

Záleží na komunikaci s tou školou, do kdy se dohodnou. Vím, že problémy způsobovaly i jisté jarní prázdniny, například u zdravotních potvrzení, když se o nich rodič dozvěděl a dětský lékař měl dovolenou.

Kromě toho by přihlášky už chyby jako takové mít neměly, protože je to velmi intuitivní. Mám i reakce od některých rodičů, že jim podání přihlášky trvalo zhruba dvě minuty.

A z druhé strany – jaké jsou reakce škol? Měly nějaké problémy při přijímání přihlášek? Hlásili komplikace?

Školy s námi intenzivně komunikují po celý rok, takže mí kolegové vědí, co je tam za problémy. Školy do 31. ledna zadávaly kritéria, takže tam byla komunikace nejintenzivnější. Zároveň tam přepisují papírové přihlášky, což jim bylo umožněno již 1. února a čas na to mají ještě příští týden. Jde tam tedy spíš o to, co se týká kontrol těch papírových přihlášek.

Tušíte poměr papírových přihlášek a přihlášek přes systém DiPSy?

Je to skoro 90 procent podaných přihlášek elektronicky. Asi 6,5 procenta jsou papírové a ten zbytek jsou hybridní. Nicméně tahle čísla se ještě mohou trochu hýbat v souvislosti s tím, že papírové přihlášky mohou do příštího týdne zadávat ještě školy.

4:56 Deváťáci si mohou zkusit přijímačky nanečisto. ‚Zájem je poměrně velký,‘ hodnotí šéf asociace Zajíc Číst článek

Co bude teď po ukončení následovat, jak je to s pozvánkami k přijímacím zkouškám?

Pozvánky musí uchazeč obdržet nejpozději 14 dní před termínem konání prvního řádného termínu, který se koná 11. dubna. Teď dochází k zadání těch papírových přihlášek. Školy poté budou přihlášky kontrolovat, generovat pozvánky a rozesílat je.

Podle průběhu letošního přihlašování, co by se mohlo změnit nebo zlepšit v příštím roce?

Na rozvoji toho systému pracujeme nonstop. Pro tento ročník jsme začínali v návaznosti na příští rok a budeme na tom stále pracovat.

Vždy je co vylepšovat. Některé funkcionality jsou užitečné pro rodiče, když zjistíme, že by ještě šlo něco vylepšit, nebo máme nějaké podněty od škol. Některé jsou důležité i pro nás jako pro organizaci, abychom třeba lépe monitorovali průběh.