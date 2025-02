Na střední školy se přihlásilo 159 000 žáků, o 1,3 procenta více než loni. Gymnázia už tolik nelákají

Přihlášku na střední školu si letos podalo zhruba 159 000 uchazečů, meziročně o 1,3 procenta více. Z toho do čtyřletých a kratších oborů se hlásí kolem 132 500 žáků, o 2,1 procenta více než loni. Alespoň jednu přihlášku do maturitního oboru si podalo 77 procent z nich, podobně jako loni. Maturitní obory tvoří 66,1 procenta nabízených kapacit středních škol, loni to bylo 65 procent. Většina uchazečů, 84 procent, si podalo přihlášku elektronicky. Praha 18:34 27. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo školství podle šéfa resortu Mikuláše Beka (STAN) pracuje na záměru, který by v budoucnu umožnil konat přijímací zkoušku ještě před podáváním přihlášek (ilustrační foto) | Foto: Martin Veselý / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Data o přihlášených uchazečích se mohou podle ředitelky Cermatu Barbory Rosůlkové ještě mírně změnit, jelikož školy, kterým žáci dali nižší prioritu, ještě kontrolují podané přihlášky.

V minulých letech byl v některých regionech v žádaných oborech, jako třeba na gymnáziích v Praze, velký převis poptávky, takže tam bylo pro přijetí potřeba výrazně víc bodů než v jiných regionech. Loni se v prvním kole přijímacího řízení dostalo na střední školu 94 procent uchazečů, kteří se hlásili z devátých tříd základních škol.

Nepřijatých bylo v prvním kole loni zhruba 6000 deváťáků. Letos je na základních školách asi 106 000 deváťáků, podobně jako loni.

Ministerstvo školství podle šéfa resortu Mikuláše Beka (STAN) pracuje na záměru, který by v budoucnu umožnil konat přijímací zkoušku ještě před podáváním přihlášek na střední školy. O tom dlouhodobě mluví odborníci. Mohlo by to snížit stres z testů, zároveň by žáci věděli, jak se jim v testu vedlo před výběrem školy. Podle Beka bude potřeba změna legislativy i logistiky přijímacích zkoušek.

Alespoň jednu přihlášku do čtyřletých gymnázií si podalo 19 procent uchazečů, což je podle Rosůlkové mírný pokles. Přesto jsou čtyřletá gymnázia letos nejvíce žádaným maturitním oborem. Po čtyřletých gymnáziích jsou nejčastější volbou žáků obory středních odborných škol obchodní akademie, informační technologie, ekonomika a podnikání a praktická sestra, vyplývá z dat Cermatu.

U informačních technologií zaznamenal Cermat podle Rosůlkové mírný pokles. Obory středních odborných škol tvoří asi 36,3 procenta letos nabízených kapacit. Alespoň jednu přihlášku do jejich oborů podalo asi 75 700 uchazečů, tedy 57 procent.

Širší výběr škol

Žáci mohli podat až pět přihlášek, z toho až dvě do oborů s talentovou zkouškou a až tři do oborů bez ní. Na přihláškách určovali pomocí priorit, na kterou školu chtějí nejvíce. Mohli tak podat například přihlášku na gymnázium, lyceum i střední odbornou školu či do nematuritního oboru.

Vzrostl zájem žáků o lycea, alespoň jednu přihlášku si na ně podala šestina uchazečů, tedy asi 21 900 žáků, což je o 2700 více než loni. Kapacity lyceí se navýšily i díky novému oboru všeobecné lyceum, který se v pokusném ověřování otevírá na 30 školách s celkovou kapacitou 819 míst.

Meziročně vzrostl i zájem uchazečů o střední odborná učiliště, na ta s maturitou si podalo přihlášku 18 402 žáků, o 1600 více než loni. Více lidí než loni se hlásí i na nástavby či na odborná učiliště bez maturity.

Mezi nejvíce volenými nematuritními obory jsou mechanik opravář motorových vozidel, kuchař-číšník a kadeřník. Alespoň jednu přihlášku do oborů s výučním listem bez maturity si podalo letos 39 procent uchazečů.

Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté maturitní obory středních škol se letos budou konat 11. a 14. dubna a na osmiletá a šestiletá gymnázia 15. a 16. dubna.