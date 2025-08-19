Na Šumavě bylo ráno minus 2,8. Přes den se teploty vyšplhají až k 28 stupňům
Noc na úterý byla v Česku chladná, průměr nejnižších teplot činil méně než deset stupňů Celsia. Na některých místech na Šumavě, v Krušných a Jizerských horách nad ránem i mrzlo. Nejnižší teplotu, minus 2,8 stupně Celsia, naměřila stanice Kvilda-Perla na Prachaticku. Údaje zveřejnil Český hydrometeorologický ústav. Na úterní odpoledne očekávají meteorologové nejvyšší teploty až 28 stupňů.
Velmi chladné ráno v úterý zaznamenaly stanice ve známých mrazových kotlinách. Na Rokytské slati na Klatovsku rtuť v teploměru klesla na minus dva stupně. Na této stanici jde o nové minimum pro 19. srpen, které o půl stupně překonalo dosavadní nejnižší hodnotu z roku 2006.
V Krušných horách mrzlo na stanici Jelení na Karlovarsku. Meteorologové tam naměřili minus 1,3 stupně. Stejnou hodnotu zaznamenali ráno i na šumavském Březníku, přičemž dosavadní minimum pro 19. srpen tam činilo minus 0,5 stupně a pocházelo z roku 2007.
V Jizerských horách mrzlo na stanici Jizerka na Jablonecku, kde bylo až minus 0,8 stupně Celsia.
V Česku se postupně oteplí, ve středu teploty přesáhnou 30 stupňů. Poté přijde ochlazení
Číst článek
Úterý bude podle meteorologů převážně slunečné, na severovýchodě Česka může být přechodně polojasno. Nejvyšší teploty budou mezi 23 až 28 stupni, v 1000 metrech na horách bude kolem 19 stupňů Celsia. Ve středu, která bude nejteplejším dnem tohoto týdne, se odpolední maxima dostanou na 26 až 30 stupňů. Odpoledne a večer ale začne od jihozápadu přibývat oblačnosti a na jihu mohou být ojediněle přeháňky.