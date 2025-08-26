Na Šumavě opět ráno mrzlo, u Kvildy naměřili minus pět stupňů Celsia. Přes den se ale oteplí
Na Šumavě v úterý ráno opět mrzlo. U Kvildy na Prachaticku klesla teplota k minus pěti stupňům Celsia. Bylo to v úterý nejchladnější místo v České republice, řekl František Vavruška z českobudějovické pobočky hydrometeorologického ústavu.
Na stanici Perla poblíž Kvildy naměřili v úterý ráno minus 4,8 stupně Celsia. Mrzlo i na jiných šumavských místech, například v Borových Ladech, na Březníku, Rokytské slati, ve Volarech a Hliništi. Kromě toho také mrzlo v Novohradských horách, konkrétně v Pohoří na Šumavě.
Teploty na jihu Čech se jinak v úterý ráno v nižších polohách pohybovaly většinou od čtyř do osmi stupňů Celsia. Jen v Nadějkově na Táborsku naměřili deset stupňů Celsia. Podle Vavrušky úterým období několika chladný rán po sobě na čas skončilo. „Ve středu už očekáváme ranní teploty kolem deseti stupňů Celsia,“ uvedl.
V úterý přes den se na jihu Čech podle předpovědi teplota bude pohybovat v rozmezí od 23 do 26 stupňů Celsia a bude svítit slunce. Na středu meteorologové očekávají ještě vyšší hodnoty.