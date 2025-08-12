Na Šumavě u Srní zřejmě utekli vlci z výběhu. Vedení národního parku zřídilo krizový štáb
Vlků, kteří se pohybují v širším okolí Návštěvnického centra Srní na Klatovsku a jsou jen mírně plaší, může být víc. Národní park Šumava, který provozuje centrum s tříhektarovým přírodním výběhem s vlčí smečkou, považuje za pravděpodobné, že volně se pohybující zvířata unikla z výběhu. Ředitel parku Pavel Hubený ustanovil k jejich odchytu krizový štáb. Dosud se hovořilo o jednom vlkovi, který se v okolí centra pohybuje.
Ve výběhu má být třináctičlenná vlčí smečka, při posledních kontrolách správci napočítali deset a v úterý devět zvířat, informoval v tiskové zprávě mluvčí parku Jan Dvořák.
Hlavním úkolem bude podle něj vystopovat a odchytit méně plaché vlky, jako bylo například zvíře, které se pohybovalo v těsné blízkosti návštěvnického centra. Žádný z doposud monitorovaných vlků ale podle správy parku nevykazoval chování nebezpečné pro člověka.
Přesto při setkání s takovým vlkem platí stejná pravidla jako pro setkání s jakoukoli jinou šelmou. Lidé by se k němu neměli přibližovat, ideálně by o sobě měli dát vědět a nechat vlka odejít. „Pokud se stále přibližuje, tak se snažit jej zaplašit rozmáchlými gesty a voláním. Majitelům psů doporučujeme mít je na vodítku,“ uvedl Dvořák.
Chybějící vlci?
Do hledání a monitoringu vlků zapojí park veškeré své terénní zaměstnance – pracovníky ochrany přírody, strážce a lesní personál. Žádá i veřejnost o informace, pokud se setkají s vlkem či vlky na území parku nebo CHKO Šumava.
Důležité je uvést místo setkání, a pokud to situace dovolí, zvíře vyfotit nebo pořídit video, uvedl vedoucí krizového štábu a náměstek ředitele správy parku Martin Pazourek.
Možnost, že volně se pohybující vlk může pocházet z výběhu, připustil park už dříve. Podle ředitele Hubeného správci v pátek napočítali ve výběhu deset vlků a ke stejnému počtu došli opakovaným sčítáním. V úterý jich napočítali ještě o jednoho méně.
„I když ze zkušeností víme, že to nemusí znamenat to, že ve výběhu nějací vlci chybí, protože je ve více než tři hektary velkém výběhu velké množství úkrytů, kde se mohou velmi efektivně skrýt, je to pro nás impulzem ke stanovení krizového štábu, s jasně danými úkoly,“ doplnil Dvořák.
Možnosti úniku
Zatím není jasné, jak se mohl vlk nebo vlci z výběhu dostat ven. I to je úkol pro krizový štáb. „V tomto ohledu víme, že oplocení výběhu bylo poškozeno pouze v jediném místě, a to podhrabáním. Podhrab ale nebyl natolik velký, aby se jím dospělý vlk mohl protáhnout. Musíme tedy prověřit další možnosti, jako je možnost půdního sesuvu v kamenném moři, uvnitř výběhu a podobně,“ uvedl Pazourek.
Správci parku odeslali do laboratoře vzorky zajištěného genetického materiálu a také analyzují vzorky tkáně ze zabitého vlka, který byl nalezen v oblasti pod Poledníkem.
„Všechny tyto výsledky budou porovnány se všemi doposud známými vzorky DNA, primárně s těmi, které byly odebrány vlkům chovaných v našem zařízení,“ řekl zoolog správy parku Jan Mokrý.
Všichni vlci chovaní v Návštěvnickém centru Srní jsou čipovaní a pod veterinárním dohledem, který je garantován plzeňskou zoologickou zahradou.
Návštěvnické centrum v Srní zůstává pro veřejnost uzavřené do neděle 17. srpna. V případě úspěšného odchytu vlka pohybujícího se v blízkosti výběhu, bude zpřístupněno dříve.